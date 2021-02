Dopo la conferma della seconda gravidanza di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese ha espresso il suo desiderio di convolare a nozze con la showgirl.

Quello tra Belen e Antonino Spinalbese è stato un vero e proprio colpo di fulmine e oggi, dopo 8 mesi di relazione, i due hanno confermato che diventeranno genitori. L’hairstylist 26enne ha confessato a Chi tutto il suo amore per la bella argentina, e si è detto pronto per convolare a nozze:

“Per me in un rapporto bisogna sposarsi tutti i giorni e per questo che ogni giorno chiedo a Belén se vuole sposarmi…Ma non per avere un documento, ma perché desidero che questa gioia si rinnovi per sempre”, ha dichiarato Antonino.

Antonino Spinalbese sogna le nozze con Belen

Tra maggio e giugno 2021 Belen Rodriguez dovrebbe partorire il suo secondo figlio che, a detta della showgirl, potrebbe essere una femmina. Lei e Antonino Spinalbese sono più felici che mai e il giovane hair stylist ha dichiarato di voler rinnovare ogni giorno il suo amore per Belen, magari convolando al più presto con lei a nozze. Belen accetterà la proposta di Antonino?

I due hanno 10 anni di differenza, ma il loro sarebbe stato un vero e proprio colpo di fulmine e la bella argentina non avrebbe impiegato molto a esprimere ad Antonino il suo desiderio di avere un altro figlio. Nella sua intervista a Chi – dove ha confermato la gravidanza – la showgirl non ha nascosto di aver vissuto con dolore la definitiva rottura dall’ex marito Stefano De Martino, avvenuta poco tempo prima di incontrare Antonino:

“Per quanto dispiaccia la fine di un rapporto e rimanga un po’ di rancore – sarei falsa a dire che non resti un po’ di amaro in bocca – quando volti pagina è tutto passato”, ha dichiarato Belen. Nonostante la fine del suo primo matrimonio la showgirl vorrà sposarsi per la seconda volta?

Il passato difficile di Antonino

Antonino ha svelato a Chi di aver sofferto per la prematura scomparsa di suo padre e per i continui tradimenti da parte del genitore. L’amore per Belen avrebbe aiutato il giovane hairstylist a ricredersi sul valore della famiglia:

“Fin da piccolo mi sentivo come lui e pensavo che avrei avuto una vita come la sua. Per questo non volevo sposarmi e non volevo figli. Ma Belén mi ha fatto capire che non sono così, mi ha fatto credere nella famiglia”, ha confessato.