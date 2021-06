Francesca Costa, la madre di Nicolò Zaniolo, ha perso la pazienza e su Instagram ha smentito il flirt tra suo figlio e Sophie Codegoni.

Nelle ultime ore, un gossip sempre più insistente parla di un flirt tra Sophie Codegoni e Nicolò Zaniolo. La signora Francesca, madre del calciatore, ha perso la pazienza a ha affidato il suo sfogo a Instagram. La donna ha smentito categoricamente quanto sostenuto dalla cronaca rosa.

Sophie Codegoni e Nicolò Zaniolo: parla la madre di lui

Tra l’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni, e Nicolò Zaniolo non c’è nessun flirt in corso: parola di mamma Francesca. E’ stata proprio la madre del calciatore a voler smentire l’ennesima news amorosa sul pargolo, sottolineando che si tratta di banali “stupidaggini“. Che il figlio sia un gran tombeur de femmes è fuori ogni ombra di dubbio, ma sembra che la cronaca rosa stia esagerando un po’. Attraverso il suo profilo Instagram, la signora Francesca ha condiviso uno dei tanti articoli che riporta la notizia del flirt tra Nicolò e Sophie. Subito dopo ha aggiunto:

“Ora può andare bene per un po’, ma continuare a dire stupidaggini arrivati a una certa si potrebbe anche smettere. Le notizie quando sono false, dopo un po’ puzzano di inutilità. Puntate su altro ogni tanto“.

La madre di Zaniolo, Francesca Costa, è stanca di vedere il nome di suo figlio sempre al centro del gossip. Lui è un calciatore e, ogni tanto, vorrebbe vederlo finire in prima pagina per qualche impresa sportiva, piuttosto che per flirt o presunti tali. Pertanto, Nicolò e Sophie non sono una coppia e non c’è stato né un incontro a Roma e né tantomeno un appuntamento segreto a Rapallo.

Ecco una delle foto che Sophie ha scattato a Rapallo:

Le parole di Sophie sul flirt con Zaniolo

Prima della smentita della madre di Zaniolo, anche la diretta interessata, ovvero la Codegoni aveva detto la sua in merito al flirt con Nicolò. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo la brevissima storia d’amore con la scelta Matteo Ranieri, è tornata single, ma non ha avuto nessun incontro ‘del terzo tipo’ con il calciatore.

“Nessun flirt e nessun fidanzato! Anche se leggo tante ca**ate e sento parlare di avvistamenti fake. Per ora solo un mortorio“, ha ammesso Sophie.

La Codegoni, quindi, bolla come fake news il flirt con Zaniolo e sottolinea che la sua vita sentimentale è piatta come non mai.