Meghan Markle, attrice e moglie del principe Harry, pare abbia attraversato un periodo davvero difficile legato particolarmente al suo peso.

Meghan Markle, la moglie del principe Harry, prima di diventare un membro della Royal family poteva vantare una carriera di tutto rispetto come attrice ma questo però, non l’ha di certo resa immune di fronte a determinati cliché e in particolare nel periodo adolescenziale.

La stessa Markle, dalle pagine del suo blog, aveva infatti confidato di aver avuto problemi dovuti al suo aspetto fisico e in particolar modo legati al suo peso. Come riporta il The Sun, la duchessa di Sussex nel 2014, confidava al mondo intero di aver vissuto un periodo tremendo quando era molto giovane.

Meghan Markle: “Ho avuto problemi con il peso…”

Nel 2014, quando la Markle era prossima al suo 33esimo compleanno, decise di affidare alle pagine del suo blog “The Tig” tutte le sofferenze vissute nel periodo adolescenziale. La moglie di Harry raccontava infatti di aver vissuto il periodo più brutto quando era appena una 20enne ricordandolo come un tempo in cui la stessa era concentrata esclusivamente su diete e dove veniva messa costantemente sotto giudizio per il suo peso.

Meghan Markle Principe Harry

“Una battaglia costante con me stessa, a giudicare il mio peso, il mio stile, il mio desiderio di essere alla moda e dire sempre cose intelligenti” dichiarava così nel suo blog la bella Meghan Markle.

Meghan Markle: “A scuola pranzavo da sola perché…”

Sempre il The Sun riporta che Meghan Markle parlò nel suo blog anche dei conflitti interiori vissuti durante il suo periodo scolastico raccontando che a scuola finiva sempre a pranzare da sola. Nessuno voleva sedersi vicino a lei perché nel suo liceo esistevano dei gruppi distinti dal colore della pelle e dall’etnia:

” C’era il gruppo delle nere e il gruppo delle bianche, il gruppo delle filippine e quello delle latine. Io essendo birazziale non entravo in nessun gruppo”.