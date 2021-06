L’ex volto di Uomini e Donne Anna Munafó ha rivelato via social di essersi sentita giudicata dagli occhi della gente per via dei suoi chili in più.

Dopo essersi allontanata dal mondo della tv, Anna Munafó ha realizzato il suo sogno di convolare a nozze ed avere un bambino, e infatti a dicembre 2019 ha annunciato di aver sposato Giuseppe Saporita, mentre a giugno è nato il suo primo figlio, Michael. In seguito alla gravidanza l’ex tronista ha dichiarato di essere aumentata di 28 chili e di aver sofferto per gli sguardi di biasimo della gente da lei incontrata.

“Ieri sono uscita dopo tanto tempo…e non vi nego che gli occhi addosso di chi ti guarda e pensa “guarda quanto si è ingrassata” li ho sentiti. Sì, ho 28 kg in più, che si vedono e che non nascondo, come non nascondo neanche che per qualche istante ho provato anche imbarazzo nei confronti di chi ieri mi ha trasmesso questo pensiero. Siamo belle a prescindere, anzi bellissime”, ha scritto in un suo post via social.

Anna Munafó: la maternità e i chili di troppo

Anna Munafó si è sfogata via social dopo che – uscita di casa dopo diverso tempo – si sarebbe sentita giudicata per i suoi chili di troppo dagli sguardi della gente. L’ex tronista è diventata mamma di un bambino meno di un anno fa, e alla fine del suo messaggio ha scritto di essere intenzionata a non farsi sopraffare da ciò che la gente potrebbe pensare della sua forma fisica. Oggi lei e suo marito sono più felici che mai, e con l’arrivo del piccolo Michael i due hanno finalmente realizzato il loro sogno d’amore.

La vita privata dell’ex tronista

Dopo la partecipazione a Miss Italia e quella – che l’ha resa famosa – a Uomini e Donne, Anna Munafó si è progressivamente allontanata dal mondo dello spettacolo per dedicarsi al mobilificio della sua famiglia. Dopo le nozze con Giuseppe Saporita ha annunciato di aspettare il suo primo figlio, il piccolo Michael, nato a giugno 2020.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/annamunafo/?hl=it