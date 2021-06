Si è spento a 77 anni il principe Amedeo, duca di Savoia e duca d’Aosta. Il decesso è avvenuto in ospedale, dove era ricoverato per un intervento chirurgico.

Il Principe Amedeo di Savoia è scomparso a 77 anni nella notte tra il 31 maggio e il 1° giugno 2021. L’uomo è deceduto all’ospedale San Donato – ad Arezzo – dove era stato ricoverato per un intervento chirurgico. La morte sarebbe sopraggiunta a causa di un infarto, ma al momento non sono noti ulteriori dettagli sulla questione e La Repubblica ha fatto sapere che il duca si trovava in ospedale già da alcuni giorni.

A dare la notizia della sua scomparsa è stata la Real Casa di Savoia, che con un comunicato ufficiale (riportato dall’Ansa) ha fatto sapere “Questa mattina si è spento, in Arezzo, S.A.R. il Principe Amedeo, Duca di Savoia e Duca d’Aosta”.

La vita privata

Il Principe Amedeo è stato sposato due volte: la prima, dal 1964 al 1982, con la principessa Claudia d’Orléans. Le nozze tra i due furono segnate da continue diatribe e litigi, e infatti finirono per dirsi definitivamente addio nel 1976, mettendo fine alla loro convivenza. In seguito il duca d’Aosta e di Savoia è stato sposato (dal 1987) con Silvia Paternò Ventimiglia di Spedalotto.

Dal primo matrimonio con Claudia d’Orléans ha avuto tre figli: Bianca, Aimone e Mafalda. Oltre ai primi tre figli il duca ha avuto anche un’altra figlia nata da una relazione extraconiugale con Kyara van Ellinkhuizen, Ginevra Maria Gabriella van Ellinkhuizen di Savoia-Aosta.

