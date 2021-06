Asia Valente ha generato una bufera affermando che, al suo arrivo in Croazia, la sicurezza l’avrebbe lasciata passare pur non avendo un tampone valido.

Asia Valente ha ammesso tramite stories via social di aver usato la sua popolarità per superare i controlli durante il suo viaggio Italia-Croazia. Si da il caso infatti che – su stessa ammissione dell’influencer – lei non avrebbe avuto con sé un tampone valido e attualmente le norme in vigore per l’emergenza Coronavirus impongono di presentare l’esito (negativo) del test a tutti i viaggiatori.

“Oggi per andare in Croazia siamo stati due ore fermi perché il tampone non andava bene. Fino a che non ho mostrato chi ero e quanti follower ho. Ci hanno creduto e ci hanno lasciato andare”, ha dichiarato Asia Valente via social, generando una bufera.

Asia Valente: il tampone per la Croazia

Secondo la normativa vigente l’ingresso in Croazia (per chi arriva dall’Italia) è consentito solo previa presentazione di un tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore. L’influencer ed ex gieffina Asia Valente ha però dichiarato via social che, non avendo svolto il giusto tipo di tampone, avrebbe sfruttato la sua popolarità, mostrando ai controlli il numero dei suoi follower su Instagram.

La vicenda ovviamente ha sollevato un vero e proprio putiferio in rete e in tanti se la sono presa con l’influencer per non aver rispettato le norme di sicurezza, esponendo di fatto gli altri viaggiatori al pericolo di un ipotetico contagio.“Perché farsi il vaccino se bastano i follower?”, ha ironizzato uno dei follower di Asia Valente, mentre un altro ha scritto sarcastico: “Quindi io che ho 374 follower non ho nessuna speranza?”

La vacanza in Croazia

Incurante della bufera scoppiata in rete, Asia Valente continua a postare alcuni scatti bollenti della sua vacanza in Croazia, tra piscine da sogno e bikini da capogiro. Nelle ultime settimane l’influencer ha postato anche le foto delle sue vacanze a Capri, Sorrento e Ibiza.

