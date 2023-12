Verso il 2024 e con un messaggio, anche di sfogo, al 2023 ormai terminato: Sophie Codegoni saluta l’anno giunto alla fine.

Il 2023 è giunto ormai alle sue battute finali e anche per questo Sophie Codegoni ha scelto di rivivere l’anno con una clip molto bella e sentita. Su Instagram, la conduttrice e influencer ha ricordato i momenti più belli ma anche i più difficili affrontati sottolineando l’arrivo della figlia Celine, così come anche l’addio al compagno Alessandro Basciano.

L’addio al 2023 di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni

Con una clip video condivisa su Instagram e poi con una storia con tanto di lungo commento, la Codegoni ha voluto dire addio al 2023. Un anno ricco di avvenimenti nella sua vita, belli e brutti.

La nota influencer ha sottolineato le esperienza vissute e si è augurata tante cose belle per il 2024 che verrà.

“2023. Che anno strano che sei stato. Mi hai donato ciò che di più bello potessi desiderare, la mia bambina. È stato tutto così inaspettato…”, ha esordito la donna. “Non pensavo potesse arrivare o almeno cosi dicevano e invece mi hai sorpresa ed eccola qui a riempirmi la vita, di felicità. Mi hai fatto raggiungere tanti nuovi traguardi, lavori e progetti speciali, mi hai fatto vivere esperienze indimenticabili e hai portato nella mia vita tante persone meravigliose”.

La Codegoni ha ricordato, ovviamente, anche i momenti meno belli: “Allo stesso tempo però sei stato anche molto difficile, forse l’anno più difficile. Ci sono stati momenti dove non mi riconoscevo più, non riuscivo più a trovare il mio sorriso, mi sentivo sbagliata, inadatta e terribilmente sola nonostante fossi circondata da tantissime persone, ma con il tempo ho capito che anche questo fa bene e ho ritrovato me stessa”.

Non è mancato un augurio per il futuro: “Quindi per questo 2024 voglio brindare a me. Augurarmi tante cose belle e ricordarmi sempre di essere la mia priorità. 2024 ti aspetto con la voglia di fare tante cose belle”.

Non è mancato, però, un dettaglio sotto al post della donna. Quale? Il commento del suo ex, nonché padre di sua figlia, Alessandro Basciano. Il ragazzi si è limitato a scrivere “Vibes”. Staremo a vedere se i due torneranno a farsi vedere insieme o se il loro rapporto resterà unicamente come genitori di Celine.

Di seguito anche il post Instagram della donna con i commenti, tra cui anche quello di Basciano: