Inedita Sonia Bruganelli che ha mandato un tenerissimo messaggio a suo figlio Davide che si trova in Thailandia con la fidanzata.

Siamo abituati a vederla in vesti diverse ma i social regalano, spesso, anche versioni inedite dei personaggi famosi. A stupire tutti nelle ultime ore è stata Sonia Bruganelli che ha voluto mandare un dolcissimo messaggio a suo figlio Davide, avuto con Paolo Bonolis, che si trova in vacanza con la fidanzata in Thailandia.

Sonia Bruganelli in versione tenera madre

Attraverso alcune foto condivise su Instagram è stato possibile comprendere come il figlio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, Davide, sia partito insieme alla fidanzata in vacanza. I due sono innamoratissimi e complici e sono volati lontano da casa, precisamente in Thailandia.

Mamma Sonia, nonostante il figlio si trovi a diversi chilometri di distanza da lei, ha deciso di fargli sentire la sua vicinanza. In che modo? Naturalmente con un messaggio dolcissimo inserito nei commento al recente post social del ragazzo.

Davide, infatti, ha condiviso alcune foto in spiaggia con la sua dolce fidanzata, commentandole con una parola: “Noi”.

L’ex opinionista del GF, ha “corretto” il ragazzo e nel suo commento ha scritto: “Miei”.

Una parola di grande affetto e dolcezza che ha generato diversi like e commenti stupiti di vedere la Bruganelli in versione madre tenerissima.

Per il giovane Davide Bonolis dovrebbe essere il primo Capodanno trascorso distante dalla sua famiglia ma non una vera e propria novità, per lui, essere lontano da suo padre e sua madre.

Infatti, facendo il calciatore, il ragazzo vive da solo a Triste dove si è dovuto adattare alla vita in solitaria. O meglio, alla vita senza i genitori ma, evidentemente, con la fidanzata…

