La coppia formata da Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si è lasciata ancora una volta. Le scuse del ragazzo però non convincono.

Scintille a distanza e poi scuse. Un quadro già visto e che vede coinvolti, ancora, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. La coppia si è lasciata per l’ennesima volta e, forse, adesso, definitivamente. Nelle ultime ore i ragazzi si sono spinti con parole molto forti ed in particolare il giovane ha scelto, quindi, di tornare sui suoi passi con delle scuse pubbliche alla modella.

Daniele Dal Moro, le scuse a Oriana

Daniele Dal Moro

“Mi ha detto che le ho rovinato la vita, che le dà fastidio persino la mia voce e che vorrebbe morire piuttosto che stare con me”. Sono state queste alcune delle parole di Dal Moro a proposito dell’ennesima rottura con la sua fidanzata Oriana Marzoli. Frasi a cui c’è stato anche un seguito con toni decisamente accesi e modalità di cui, il giovane pare essersi pentito.

Daniele, infatti, tramite i social, ha voluto chiedere scusa alla donna in modo pubblico: “Chiedo scusa a Oriana per i miei threads e i miei atteggiamenti che possano averla in qualsivoglia modo danneggiata o per cui si è risentita. Indipendentemente da tutto, Oriana è sempre stata una ragazza leale non solo con me ma con tutte le persone che la circondano e non merita di ricevere attacchi né da parte mia né da parte di nessun altro. Indipendentemente dalle sue scelte di vita”.

Dichiarazioni certamente che rendono onore a Dal Moro ma che non convincono chi conosce i due. Secondo gli esperti, infatti, le scuse sarebbero forzate e volute dalla Marzoli stessa in modo da “ripulirsi” l’immagine.

Staremo a vedere se i ragazzi continueranno nel tira e molla e se avranno altro da dire riguardo la loro relazione.

Di seguito, invece, un post Instagram recente con la coppia protagonista di una vacanza sulla neve: