Ecco quali sono le location di Sono solo fantasmi, commedia con protagonisti Christian De Sica, Carlo Buccirosso e Gianmarco Tognazzi.

La saga cinematografica Ghostbusters la conosciamo tutti: gli acchiappafantasmi americani hanno saputo conquistare milioni di spettatori in tutto il mondo. Del film sono stati realizzati anche diversi remake e chissà se proprio Ghostbusters è stato fonte d’ispirazione per Sono solo fantasmi, commedia tutta italiana diretta da Christian De Sica e dal figlio Brando in cui i protagonisti sono tre fratelli che si improvvisano degli acchiappafantasmi. Ma vediamo ora quali sono le location di Sono solo fantasmi.

Sono solo fantasmi: le location del film

Sono solo fantasmi è ambientata a Napoli e proprio il capoluogo della Campania ha ospitato attori, attrici e tutti gli addetti ai lavori del film per le varie riprese.

panoramica napoli

Tra le location troviamo la Stazione di Napoli Centrale, la stazione della Cumana di Fuorigrotta che nel film viene presentato come la metropolitana di Roma. E poi ancora si possono riconoscere via Caracciolo, via Partenope, Largo Sermoneta, via San Giuseppe dei Nudi, Piazza del Gesù, via Tribunali, Biblioteca e Complesso Monumentale dei Girolamini, Piscina Mirabilis, Acquedotto di Capodimonte ABC, Cimitero di Fuorigrotta e infine l’Ospedale San Gennaro.

Sono solo fantasmi: il cast del film

Come detto in precedenza, Sono solo fantasmi è diretto da Christian De Sica che è però anche uno dei tre protagonisti principali della commedia: interpreta infatti il doppio ruolo di Don Vittorio Di Paolo e Thomas Di Paolo. Gli altri due protagonisti principali sono Carlo Buccirosso e Gianmarco Tognazzi, che troviamo rispettivamente nei panni di Carlo e di Ugo Di Paolo.

Il cast principale del film è completato da Ippolita Baldini, Marzia Onorato, Leo Gullotta, Nadia Rinaldi, Lucianna De Falco, Gianni Parisi, Valentina Martone, Graziella Marina e Francesco Bruni. In Sono solo fantasmi compare anche in un cameo anche Carmen Russo.

