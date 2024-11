Ancora tensioni a Ballando con le stelle tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli: interviene Angelo Madonia.

Continua a crescere la tensione tra Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando con le Stelle, e Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis e concorrente dello show condotto da Milly Carlucci. Dopo un iniziale scambio di frecciatine, le due protagoniste sono passate a un confronto aperto durante l’ultima puntata e lo scontro si è rapidamente esteso ai social media.

Ma adesso è arrivato l’inaspettato intervento del nuovo fidanzato di Sonia, Angelo Madonia. Scopriamo che cosa ha detto.

Lo scontro: Bruganelli e Lucarelli ai ferri corti

Nell’ultima puntata de La Vita in Diretta, Sonia Bruganelli ha riaperto il dibattito su quanto accaduto durante la puntata di Ballando con le Stelle.

In studio, ha ricordato la sua amicizia passata con Selvaggia Lucarelli: “Eravamo amiche… Facciamo finire il programma. Adesso siamo su fronti opposti, ma finita la puntata è finito l’alterco” aveva dichiarato.

Selvaggia Lucarelli

Sonia ha, inoltre, raccontato: “In passato, prima di Ballando Con le Stelle, è venuta ospite da me a presentare un suo libro. E io l’ho intervistata per il suo libro, che tra l’altro era anche molto forte. E se vogliamo dirla tutta, purtroppo non ho potuto mandare la puntata perché mi pare che lei avesse una causa con Mediaset“.

Lucarelli ha però smentito immediatamente, negando qualsiasi legame d’amicizia e definendo l’affermazione come falsa anche sui social, dove ha ribadito di non aver mai avuto alcuna causa con Mediaset, come invece suggerito da Bruganelli.

La replica social di Angelo Madonia

A sorpresa, nella faida tra Lucarelli e Bruganelli è intervenuto anche Angelo Madonia, ballerino e attuale compagno della Bruganelli.

Madonia ha scritto un messaggio criptico sui social: “Chi non ha una vita deve per forza parlare (lavorare) della vita degli altri…“.

Nonostante abbia smentito di riferirsi direttamente a Selvaggia Lucarelli, molti fan hanno interpretato il messaggio come un appoggio implicito alla sua compagna.

Sicuramente la faida non finisce qui.