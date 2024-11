Micol Olivieri non ritornerà nei panni di Alice nel sequel de I Cesaroni: l’attrice (ora influencer) spiega il motivo.

L’attesissimo ritorno della fiction Mediaset I Cesaroni si avvicina, ma non tutti i protagonisti torneranno nei loro panni. Infatti, tra le assenze più importanti ci sono quelle di Alessandra Mastronardi, che ha definitivamente abbandonato il ruolo di Eva, e di Micol Olivieri, che non tornerà a vestire i panni di Alice.

Ma quali sono i motivi di questa scelta? Mentre Mastronardi ha dichiarato di non voler tornare sul set dei Cesaroni per concentrarsi su nuovi progetti, Micol Olivieri ha dato una motivazione molto diversa. Scopriamo che cosa ha detto.

I Cesaroni: i motivi dell’assenza di Micol Olivieri sul set

Negli ultimi giorni, molti fan della serie hanno domandato a Micol Olivieri se sarebbe tornata a vestire i panni di Alice nella nuova stagione de “I Cesaroni”.

In risposta, l’attrice, oggi influencer, ha spiegato che la sua carriera come attrice si è conclusa oltre 11 anni fa.

Micol Olivieri

“Non fatemi passare per ingrata” ha dichiarato, esprimendo gratitudine per il percorso fatto nella serie e chiarendo che il suo attuale lavoro di influencer le consente di trascorrere più tempo con la sua famiglia.

“Credo sia doveroso parlarne. In tanti mi chiedete se e quando prenderò parte a I Cesaroni. Stavolta voglio tutelarmi da tutte le fake news che poi girano. Qualcuno mi ha fatto passare come una persona ingrata…” ha dichiarato l’ex attrice.

I Cesaroni: la gratitudine di Micol Olivieri verso la serie

L’influencer ha dichiarato: “Io sono sempre stata grata ai Cesaroni…mi ha formata e se oggi Micol è quella che è, è anche grazie ad un percorso che ha fatto, i Cesaroni hanno fatto parte della mia vita dai 13 ai 21 anni, ho finito di girare l’ultima serie che ero incinta della mia bambina, come potrei rinnegare una scelta e un percorso che ho fatto“.

Ma sulla nuova serie rivela: “Io non so nulla, nessuno mi ha informata di niente. Quello che voi sapete, lo so anch’io. Non è assolutamente vero che io non ho accettato di farlo per litigi, discussioni…“.

Inoltre, chiarisce: “Io ho lasciato la carriera attoriale 11 anni fa, ad oggi è iniziato un nuovo capitolo della mia vita“.

Infine, conclude: “Faccio un grande in bocca al lupo al cast!”.