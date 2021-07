Nel 2024 sarà inaugurato ufficialmente Somnio, lo yacht più grande del mondo. Al suo interno ci saranno ben 39 appartamenti.

Per vederlo finito bisognerà aspettare il 2024 (anno previsto per la sua inaugurazione ufficiale) ma Somnio ad oggi, sta facendo già parlare molto di sé. Si tratta infatti dello yacht più grande del mondo, una sorta di quartiere che vivrà sulle onde e che conterrà ben 39 appartamenti al suo interno. Scopriamo allora tutti i suoi favolosi dettagli che sono stati già rivelati in rete ma anche il costo con il quale sarà possibile aggiudicarsi una casa al suo interno.

Somnio, lo yacht più grande del mondo: quanto è grande

La terra ferma non fa per voi? Vi piacerebbe vivere in una casa extra lussuosa e galleggiante? Allora Somnio è la soluzione giusta per voi. Con una lunghezza di circa 222 metri ed un prezzo complessivo che si aggira attorno ai 500 milioni di euro, questo favoloso yacht si preannuncia come un vero e proprio gioiellino per i più ricchi.

Lo yacht più grande del mondo non avrà infatti un unico proprietario ma bensì 39. Al suo interno è prevista la costruzione di 39 unità abitative che si potranno acquistare solamente su invito e alla cifra importante di quasi 10 milioni di dollari ciascuna.

Somnio sarà costruito dalla società Vard situata in Norvegia e che appartiene al mondo Fincantieri. A lavorare a questo progetto extralusso ci sono anche due fra i più importanti studi di architettura e design al mondo: Tillberg Design of Sweden e Winch Design.

Come si potrà acquistare una casa su Somnio?

I facoltosi che decideranno di comprare una casa su Somnio potranno farlo però, solamente su invito. Ogni unità abitativa sarà composta dalla zona giorno: cucina e sala da pranzo (interna ed esterna) una palestra, una biblioteca ed anche una serie di stanze personalizzabili. I fortunati proprietari inoltre, potranno accedere ad una cantina e ad una sala degustazione contenente oltre 10mila bottiglie e oltre ai vari servizi presenti sullo yatch come: bar, ristoranti ed anche un beach club.