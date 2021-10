Soleil è la più votata, quindi immune. Dall’alto del potere conferitole, decide di salvare Sophie, colpendo, invece, Raffaella Fico.

Soleil, in gara con Raffaella Fico e Sophie Codegoni, è tra le tre l’immune e preferita. E’ lei la più votata. A sorpresa, bisogna dirlo, perché non è di certo nelle grazie di tutti. “L’immunità che ha fatto più rosicare nella storia”, cinguettano sul web.

“Ti nomino perché non capisco tutta questa tua cattiveria e non tollero il tuo modo di fare. Spero che tu prenda questa provocazione come uno stimolo a migliorare il tuo carattere, a cercare di cambiare e non con rancore”. Soleil si volta verso Raffaella Fico e con queste parole giustifica il suo voto contro di lei.

“Non ho rancore e non ho cattiveria, non mi appartengono. Detto da Soleil, poi, mi scivola addosso, non mi tocca proprio. Forse è soltanto che ho un cuore e se una cosa mi fa male, se ci resto male, devo dirlo, devo parlare. Questo a volte risulta cattivo”, risponde a tono la Fico. Sophie, invece, è salva, altrettanto inaspettatamente.

Sophie deve abbassare la testa e dire grazie, a fatica: “Ringrazio Soleil per avermi scelto, le sono grata, perché voglio restare qua dentro”. Ma subito arriva il colpo, anche per lei: “Questa è solo un’altra chance che hai, giocatela bene”.