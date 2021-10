Domenica 17 ottobre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che, secondo le anticipazioni, ha lasciato spazio sia al trono over che al trono classico in un susseguirsi di discussioni e colpi di scena.

Domenica 17 ottobre è stata registrata una nuova puntata del celebre show in onda tutti i giorni a partire dalle ore 14:45 su Canale 5, e a quanto pare si tratta di un qualcosa di davvero piccante. Secondo le anticipazioni trapelate, infatti, c’è stato un susseguirsi di discussioni e litigi specialmente tra i protagonisti del trono over, mentre i ragazzi del trono classico continuano la loro avventura amorosa. Ma proseguiamo con ordine: l’apertura della puntata è dedicata a Gemma Galgani: Maria De Filippi chiama in studio Costabile subito dopo aver mandato in onda un filmato che mostra uno sfogo della dama torinese. Proprio questa clip fa nascere una discussione piuttosto accesa tra i due che si conclude con la decisione di Costabile di chiudere la storia. Buone notizie, invece, per Ida Platano, che è uscita con Diego Tavani in un appuntamento conclusosi con un bacio.

La vera bufera, tuttavia, riguarda Biagio Di Maro, che ha preso a lamentarsi delle signore con cui è uscito, facendo chiaro riferimento a tutti i soldi spese per le varie cene. Un’uscita indubbiamente infelice, che causa la reazione delle donne in studio: Isabella Ricci lo accusa di non averle mai pagato cena, Rosy invece rivela che il cavaliere era solito raccattare gli scontrini degli altri per farseli rimborsare dalla produzione.

Infine, uno sguardo al trono classico: Andrea Nicole esce nuovamente con Ciprian, seppur senza baciarlo, mentre Roberta ha avuto un’uscita in esterna con Samuele, stavolta con un bel bacio in conclusione. Un episodio che mette bene in mostra la cosiddetta “altra faccia della medaglia” dell’amore: il filmato infatti spiazza completamente il corteggiatore Luca, che abbandona lo studio tra le lacrime.