Soleil Anastasia non compare tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 sul sito ufficiale, il responsabile potrebbe essere Giucas Casella

A pochi giorni dalla messa in onda del Grande Fratello Vip 6, la concorrente Soleil Anastasia non figura tra i partecipanti al programma sul sito ufficiale del reality. A quanto pare, si tratta solo di una svista tecnica del grafico ma, con molta simpatia, l’influencer prova a ipotizzare di chi possa essere la colpa dell’accaduto.

Soleil Anastasia non è presente sul sito del GF Vip: i simpatici twitter dell’influencer

Niente paura, Soleil Anastasia è ancora una concorrente del Grande Fratello Vip 6 è solo temporaneamente “scomparsa” dal sito ufficiale del reality. La sua foto, il suo profilo e tutto ciò che la riguardi non figuravano tra i concorrenti ma l’influencer ci scherza su. Su twitter infatti, Soleil pubblica una serie di post con dei simpatici sondaggi. Il primo responsabile dell’accaduto secondo lei, potrebbe essere il nuovo inquilino Giucas Casella ma la bella ex corteggiatrice di Uomini e Donne non si ferma; chiede al web se il motivo per cui non è sul sito è dovuto “Alla magia di Giucas Casella o al “Bot della Paragoni”. Un buon inizio in simpatia per Soleil che si è fatta subito apprezzare dal pubblico.