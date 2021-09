Ecco la presentazione del campione di scherma Aldo Montano, prossimo concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip

Il campione Olimpico Aldo Montano è il prossimo concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip 6. Come di consueto, sulla pagina ufficiale del reality è stata rilasciata una clip di presentazione ufficiale con una breve intervista del partecipante. Fresco di successi alle Olimpiadi, Aldo Montano è pronta ad entrare nella casa più spiata d’Italia.

Aldo Montano clip di presentazione al GF Vip 6

“Il momento più alto della mia carriera l’oro di Atene 2004” sicuro di sé ma anche un po’ timido, Aldo Montano nella clip parla del suo futuro e sostiene di voler rimanere come oggi “padre di famiglia, felice e sereno”. Continuando durante l’intervista, il campione svela anche di non essere molto “social” e di non poterne fare tranquillamente a meno. “Non mollare mai, l’ho imparato da tutti i miei infortuni” questo è il motto di Aldo Montano che si sta preparando ad un percorso televisivo completamente nuovo. Riuscirà ad andare d’accordo con i nuovi inquilini?