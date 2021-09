Il ritorno in onda di Barbara D’Urso con Pomeriggio 5 diventa subito virale a causa di una piccola gaffe della conduttrice.

Una risatina nervosa, un “vabbè, capita” pronunciato a denti stretti, poi tutta l’esperienza mediatica necessaria a non andare in pallone e continuare come se nulla fosse.

Barbara D’Urso fa già parlare di sé al suo ritorno in onda con la nuova stagione di Pomeriggio 5, che propone un netto taglio con il passato. Insomma, nuovi contenuti, nuova grafica a anche una nuova sigla, ma ciò che più ha attirato gli occhi (o forse le orecchie) dei telespettatori è una piccola gaffe dell’iconica conduttrice.

Durante un servizio riguardante l’obbligo vaccinale, infatti, Barbara D’Urso commette un piccolo errore di distrazione. “Cerchiamo di capire: obbligo vagin…” dice, subito prima di scusarsi con i suoi telespettatori.

Un errore che può capitare a chiunque, e che la D’Urso ha gestito senza troppi problemi: quando si dice il bello della diretta!

