Tommaso Zorzi ha iniziato a registrare la prima stagione di Drag Race Italia, quando ecco una fan page di Instagram svela i nomi delle dieci concorrenti.

“Il giorno è arrivato, perché domani inizia Drag Race“, ha scritto Tommaso Zorzi dopo una serata in compagnia di Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi. “Ho un po’ quella roba da notte prima degli esami. Sono un po’ emozionato, ma sono felicissimo” aggiunge poi, esprimendo tutta la sua eccitazione.

In effetti la sua è una grande responsabilità: sarà parte della giuria della primissima edizione italiana dell’acclamato Drag Race, in onda a partire da questo novembre su Discovery+.

Da una fanpage del programma su Instagram, tuttavia, ecco trapelare un’indiscrezione che svela i nomi delle dieci concorrenti, elencandoli assieme agli indirizzi che portano ai loro account Instagram. Si tratta di Enzo El Kim, Divinity, Lalique Chouette, Luquisha Lubamba, La Diamond, Nehellania, Angel McQueen, Santissima Vicky, Gioffrè e Farida Kant.