Il Grande Fratello annuncia con un post su Instagram la nuova stagione del GF Vip Party, e una delle due conduttrici, Giulia Salemi, non vede l’ora di poter commentare gli eventi della casa.

Non sarebbe Grande Fratello senza una buona dose di commenti a caldo e, perché no, anche una punta di malizia. È proprio per questo che, alla luce della nuova stagione del GF Vip Party, le parole di Giulia Salemi ci fanno supporre che arriveremo a temperature davvero bollenti.

Ad accompagnare Giulia Salemi nel commento del GF Vip ci sarà Gaia Zorzi, che però (per ora) pare preferire mantenere un profilo più basso. Nei commenti del post pubblicato dall’account Instagram ufficiale del Grande Fratello, infatti, spiccano soprattutto le parole della Salemi.

“Ah finalmente”, scrive la conduttrice televisiva originaria di Piacenza. “Qui potrò dire tutto ciò che mi sono tenuta dentro in due edizioni di GF”. Insomma, lo spettacolo è davvero assicurato.

Il GF Vip Party sarà trasmesso in live streaming su Mediaset Infinity, dal 13 settembre, ogni lunedì e venerdì dalle 20:45.