E’stato l’architetto tedesco, Peter Kuczia a progettare la Solar Veloroute: una pista ciclabile fotovoltaica che genera energia

“Solar Veloroute” si chiama così la pista ciclabile del futuro in grado di produrre energia. A dare vita a questo progetto è stato l’architetto tedesco, Peter Kuczia che ha ricreato la ciclabile con tanto di pannelli fotovoltaici montati sul tettuccio. Grazie a questi infatti, si può sfruttare la luce solare e si può ottenere energia elettrica, la stessa che servirà poi ad alimentare le colonnine delle biciclette e di altri veicoli ibridi.

Solar Veloroute: la pista ciclabile fotovoltaica

Da diverso tempo ormai, è in forte aumento la vendita di biciclette ed anche l’avvento della pandemia sembra aver accelerato ancora di più questo fenomeno che non è passato di certo inosservato nemmeno alle amministrazioni locali che sono sempre più favorevoli alla creazione di nuovi spazi destinati ai possessori delle due ruote all’interno del territorio. La bicicletta si conferma ancora una volta un mezzo di trasporto a basso costo e anche ambientale, vediamo allora nello specifico come si presenta la Solar Veloroute questo progetto firmato da Peter Kuczia e che è già stato approvato in Svizzera e a Dubai.

La Solar Veloroute è una pista ciclabile che ha le sembianze di un tunnel. E’ stata ricoperta da pannelli solari che generano energia e, nel contempo, rendono anche più sicura la viabilità su due ruote. I ciclisti infatti, grazie al tunnel di pannelli saranno riparati non solo dalle condizioni atmosferiche (non sempre favorevoli) ma anche dal passaggio delle auto.

Piste ciclabili per sfruttare l’energia solare

L’idea di Peter Kuczia con la Solar Veloroute è proprio quella di sfruttare al meglio la luce solare per produrre energia elettrica utilizzata in seguito, non solo per le colonnine di ricarica ma anche per l’illuminazione stradale. L’energia elettrica ricavata da un solo kilometro di ciclabile fotovoltaica è pari infatti a circa 2000 MWh che per intenderci, basterebbero a garantire il fabbisogno energetico di 750 abitazioni.