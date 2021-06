Scopriamo insieme il significato e l’origine del termine euristico; quando viene usato nella lingua italiana ed alcuni esempi.

Che cosa significa il termine euristico? Con questo aggettivo che deriva dal greco si intende, nel linguaggio scientifico e filosofico, un’ipotesi di lavoro che viene adottata come riferimento nel corso di una ricerca.

Nel linguaggio matematico il procedimento euristico significa un metodo di approccio alla soluzione dei problemi che non segue un percorso rigoroso, ma che si basa su un percorso approssimativo e intuitivo, e che dovrà poi essere comunque convalidato.

Significato ed etimologia di euristico

La definizione di euristico secondo il dizionario italiano viene adottato nel lessico delle scienze ipotetico-deduttive come la matematica e vuol significare un procedimento non rigoroso (approssimativo, intuitivo, analogico) che permette di conseguire un risultato da verificare poi in maniera invece rigorosa. La sua etimologia deriva dal verbo greco heurískein che significa “trovare, scoprire” :dalla radice eur, comune nell’indoeuropeo, con il suffisso derivativo -ico. Stessa origine dell’esclamazione eureka che significa “Ho trovato”.

Che cos’è il procedimento euristico? Viene definito euristico quel procedimento che si adotta in maniera non rigorosa alla soluzione dei problemi. Una sorta di approssimazione dato che è un procedimento che non segue un chiaro percorso e a cui ci si ricorre basandosi sull’intuito e sullo stato temporaneo delle circostanze al fine di generare nuova conoscenza.

Esempi d’uso nella lingua italiana

Di seguito vi riportiamo alcuni esempi di come viene utilizzato il termine euristico nella lingua italiana:

-Questo procedimento euristico è stato approvato dai matematici.

-Il nostro metodo di ricerca si è sempre basato utilizzando un metodo euristico.

-Abbiamo ottenuto grandi risultati dal nostro procedimento euristico.