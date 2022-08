Sognare uva bianca: cosa vuol dire, il significato e la differenza rispetto ai sogni con protagonista l’uva nera.

Ti capita spesso di sognare uva bianca e vorresti sapere cosa vuol dire? In questo breve articolo proveremo a darti le informazioni necessarie per poter afferrare il senso di questi tuoi sogni, ricorrenti o meno, e per poter capire le chiavi di lettura da dover utilizzare per poterli interpretare al meglio. Prima di iniziare, però, non all’armarti: l’uva bianca solitamente è sinonimo di buon presagio. Meglio quindi non farsi prendere dal panico. Potrebbero essere in arrivo buone notizie…

Sognare uva: il significato

Partiamo da un presupposto importante: sognare la frutta, di qualunque tipo, a livello onirico è un buon segno. Vuol dire che stiamo per raggiungere dei risultati, o che magari li abbiamo già conseguiti. Risultati inerenti non solo all’ambito lavorativo, ma anche sentimentale, al matrimonio, ai propri figli e a molti altri aspetti della vita. L’uva in particolare può però avere significati contrastanti. Si tratta di un simbolo di fertilità e abbondanza, fin dai tempi antichi. Ma a volte la sua interpretazione dipende dal colore.

Se dunque ti è apparsa dell’uva nei sogni, devi prestare attenzione al suo colore. Per gli Arabi, ad esempio, l’uva verde presagiva avvenimenti negativi, mentre quella bianca, ma non acerba, eventi positivi, in quanto il bianco è simbolo di purezza, perfezione e castità. Va però anche detto che a livello popolare l’uva bianca non godeva della stessa buona nomea: veniva infatti indicata come presagio di cattiva sorte, al contrario di quella rossa.

Secondo gli esperti, però, attualmente l’uva bianca simboleggia la maggior parte delle volte un evento positivo: può presagire un nuovo grande amore, o anche una gravidanza, ma anche il senso del dovere, se associata a un momento molto faticoso come la pigiatura. Se sogni gli acini staccati dal grappolo l’interpretazione riporta alla perdita di energie e alla mancanza di risultati. Se il grappolo è invece intero simboleggia l’esito favorevole di qualcosa di importante. Attenzione invece all’uva assaporata: se ha un buon sapore può indicare belle notizie, se ha un gusto amaro può riportare a difficoltà nella vita di coppia.

Sognare uva nera: il significato

Come abbiamo visto, per molti studiosi l’uva bianca si ricollega a un evento positivo, mentre l’uva nera, al contrario, a qualcosa di infausto. A livello popolare, però, spesso l’interpretazione è stata esattamente contraria. In generale, l’uva rossa o nera rappresenterebbe un buon presagio per la vita sessuale. Tuttavia, il nero nei sogni rappresenta quasi sempre qualcosa di spaventoso, o comunque di ignoto. Anche nel caso dell’uva quindi è più probabile che questo colore possa portare a un presagio di brutte notizie o di eventi negativi.

Si tratta però solo di interpretazioni, come per ogni altro sogno, dai cani ai topi. La cosa importante è ricordare, quando si sogna, ogni piccolo gesto o dettaglio, per poter capire in maniera più approfondita quale possa essere il significato che il nostro inconscio sta cercando di inviarci.

