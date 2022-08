La parola inglese orbiting è ormai utilizzata da numerosi giovani, ma cosa vuole dire? Impariamo quando si usa.

Il fenomeno di orbiting è molto frequente anche se questa parola utilizzata per identificarlo ancora non è così diffusa. Scopriamo cosa significa questo termine e vediamo quando è possibile utilizzarlo in modo corretto.

Origini : dall’inglese.

: dall’inglese. Quando si usa : quando lui o lei sparisce e poi ritorna presente solo sui social con like, commenti e risposte alle stories senza mai chiamare o scrivere messaggi.

: quando lui o lei sparisce e poi ritorna presente solo sui social con like, commenti e risposte alle stories senza mai chiamare o scrivere messaggi. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: globale.

Il significato di orbiting

La parola orbiting deriva dall’inglese to orbit, che si traduce come orbitare attorno a qualcosa. Questa è una tattica amorosa particolare che si basa sull’ambiguità e sull’assenza di una chiara comunicazione. In questi casi il rapporto si basa sui social e mai su vere e proprie interazioni.

Capita di frequente che una persona ignori i messaggi completamente, ma che contemporaneamente continui a guardare tutte le stories Instagram. Un comportamento di questo tipo porta ovviamente della perplessità a chi lo subisce. In genere dunque avviene quando la relazione non è ben definita.

Spesso, oltre a guardare le storie, la persona mette anche like alle foto e le commenta come se nulla fosse. Il tutto, come detto, senza rispondere ai messaggi oppure chiedere di vedersi di persona.

Questo tipo di rapporto è chiaramente fastidioso in quanto si viene lasciati a metà tra lo sconforto e la speranza. In genere, comunque, dimostra una scarsa volontà di approfondire la relazione.

Esempi d’uso

Ecco alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere nello specifico qual è il significato della parola:

“Luca ha fatto ghosting con te per qualche tempo, ma ora sta facendo orbiting”.

“Il fenomeno di orbiting è molto diffuso e sono tante le persone che lo subiscono”.

“Non mi scrive mai ma è sempre il primo che mi visualizza le storie su Instagram! È chiaro che stia facendo orbiting”.

