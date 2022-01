Sognare topi: qual è il significato psicologico dei sogni che hanno per protagonisti dei simpatici (o meno) topolini.

Ti è capitato di sognare topi in casa? Di certo non sarà stata un’esperienza piacevole. Il topo è spesso associato nelle nostre vite alla sporcizia, o comunque a qualcosa di negativo. Dal punto di vista psicologico, però, sognare un topo non è per forza qualcosa di così preoccupante. D’altronde, questo simpatico roditore è da sempre ambivalente e ambiguo: se da una parte lo trattiamo con disprezzo e spesso ne abbiamo paura, soprattutto perché portatore di malattie anche mortali, dall’altra lo ammiriamo fin da bambini attraverso personaggi molto amati, da Topolino a Geronimo Stilton.

Anche per questo, il significato di un sogno che abbia per protagonista uno o più di un topo potrebbe essere tanto negativo quanto molto positivo. Meglio non fasciarsi la testa quindi: vediamo nello specifico in quali casi quello che sembrava un incubo può trasformarsi in realtà nel migliore dei presagi!

Sognare topi: il significato psicologico

Per sua caratteristica, il topo è un animale che vive nell’ombra, spesso sfugge, si nasconde dappertutto. Da questo punto di vista, sognare un topo potrebbe ricollegarsi con una nostra paura profonda, ossia l’impossibilità di controllare gli eventi. Inconsciamente sarebbe spesso la nostra ansia e la nostra paura a manifestarsi in nei nostri sogni in topolino.

Sognare

Ma i topi possono anche rappresentare dei pensieri negativi, quelli che ci ‘rodono’ dall’interno (essendo dei roditori), o quelle ossessioni che abitano dentro di noi, come delle ombre, e che spesso non riusciamo a percepire. Possono poi simboleggiare qualcosa o qualcuno di negativo, che ci divora o ci possiede, ma possono anche rappresentare un istinto sessuale forte che stiamo reprimendo.

Sognare topi bianchi o neri: c’è differenza?

I topi, come sappiamo, sono animali che possono avere vari colori. nell’immaginario collettivo sono scuri, o grigi. Ma ne esistono anche di bianchi. E alcuni possono essere molto vicino al nero. Ma quale differenza c’è, dal punto di vista psicologico, dal sognare topolini chiari o scuri?

I topi bianchi hanno spesso un aspetto amichevole, molto più simpatico, e ci comunicano serenità. In questo caso, il sognarli potrebbe essere nient’altro che la manifestazione di un nostro bisogno di amore, affetto protezione, pulizia. Contrario il discorso per i topi neri, che hanno un significato generlamente negativo, e rappresentano appunto i nostri pensieri più brutti, ansie, paure o minacce.

Bambino Dorme Sognare

Altri significati del sognare topi

Sognare topi morti potrebbe rivelarsi un vero incubo. All’apparenza, però. In realtà un sogno così macabro ha un significato positivo. Vuol dire che un pensiero minaccioso o una paura che ci ha attanagliato per un certo periodo, ci ha finalmente abbandonati, o comunque si sta allontanando da noi. Una premonizione decisamente incoraggiante, e ancor più se a uccidere un topo siamo noi in prima persona.

Discorso simile per i topi appena nati, che rappresentano la vita, la fertilità, l’energia. In altre parole, l’ingresso in una fase della nostra vita molto positiva, creativa, ricca di novità in grado di renderci finalmente felici nel privato ma anche nella nostra professione.

Ma va detto che il senso dei nostri sogni può variare anche a seconda delle azioni che i protagonisti compiono, e dove le compiono. Ad esempio, se i topi sono in casa vuol dire che siamo letteralmente ‘infestati’ da preoccupazioni che ci rendono impossibile vivere al meglio la quotidianità. Se i topi sono invece in camera da letto, sotto il letto o addirittura nel letto, potrebbero essere associati a energie represse di natura sessuale. Se corrono per tutta la casa, sono simbolo di agitazione. Se sono minacciosi e mordono dita e oggetti, potrebbero collegarsi nuovamente ad ansie e paure.

Insomma, quando si sogna un topo bisogna guardare un po’ a tutto: al suo colore, al suo comportamento, all’ambiente in cui si trova e in cui noi ci troviamo, all’interazione che abbiamo, anche alla presenza di eventuali altri topolini nei dintorni. Perché ogni dettaglio potrebbe dare un senso diverso al nostro sogno.

Riproduzione riservata © 2022 - DG