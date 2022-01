Avere poco tempo e molte difficoltà organizzative non deve frenare il desiderio di migliorare l’inglese: affidarsi a una scuola online innovativa e flessibile come Skyeng è la soluzione alla portata di tutti.

Imparare l’inglese è un obiettivo molto condiviso, per necessità professionali o scolastiche o più semplicemente per arricchire le proprie conoscenze linguistiche e sfruttarle in occasione di viaggi, incontri o contatti.

Frequentare un corso di lingua fuori casa non è sempre fattibile, sia per gli adulti chiamati a seguire quotidianamente una tabella di marcia molto fitta sia per i più piccoli, alle prese con gli impegni scolastici e le altre attività pomeridiane legate, ad esempio, alla musica e allo sport.

Il poco tempo a disposizione e le immancabili difficoltà organizzative, che spesso caratterizzano la vita quotidiana delle donne e delle mamme in particolare, non devono tuttavia frenare il desiderio di ampliare il proprio background di conoscenze. Un’esigenza condivisa anche dagli Smart Workers, i lavoratori che hanno la possibilità di svolgere la loro professione da remoto e che devono potersi ritagliare un po’ di spazio da dedicare alla formazione e all’apprendimento.

Come perfezionare e consolidare la conoscenza dell’inglese godendo di totale flessibilità ma senza rinunciare al supporto fondamentale di professionisti qualificati? La soluzione esiste ed è alla portata di tutti: Skyeng è una scuola di inglese online, pratica, innovativa e facilmente accessibile che rappresenta la community più grande in Europa di formazione online.

Come fissare una lezione di prova gratuita

La soluzione migliore per conoscere tutte le funzionalità della piattaforma Skyeng è programmare una lezione di prova gratuita, che consentirà anche di determinare il livello di inglese di partenza e creare un programma basato sulle esigenze individuali.

Per fare la prova gratuita su Skyeng è sufficiente compilare il modulo online sul sito ufficiale della scuola. È possibile scegliere tra diversi pacchetti di lezioni individuali, tutti caratterizzati dalla massima convenienza: inserendo il codice sconto TOP10 nell’area riservata si ottiene uno sconto del 10% sulla tariffa finale.

Lezioni di inglese online: vantaggi e soluzioni

L’obiettivo di Skyeng è mettere a disposizione di adulti e bambini lezioni private di inglese tenute da insegnanti altamente qualificati, consentendo l’accesso a programmi di studio personalizzati e a una piattaforma interattiva con tutto ciò che serve per completare il percorso, senza acquistare materiale aggiuntivo.

I vantaggi per chi sceglie Skyeng per frequentare corsi di inglese online sono numerosi:

orario flessibile da concordare con l’insegnante privato, anche di sera e nel weekend;

da concordare con l’insegnante privato, anche di sera e nel weekend; possibilità di collegarsi alla piattaforma da casa o dall’ufficio o da qualsiasi luogo, gestendo un account personale;

scegliere insegnanti madrelingua per avanzare più rapidamente;

per avanzare più rapidamente; vasta scelta di corsi, tra cui inglese per bambini da 4 anni in su, Business English, inglese per viaggiare, inglese per IELTS e TOEFL e inglese professionale;

accesso allo Speaking Club , il gruppo di conversazione tra minuti tra gli studenti Skyeng su diversi argomenti a seconda del livello di inglese;

, il gruppo di conversazione tra minuti tra gli studenti Skyeng su diversi argomenti a seconda del livello di inglese; certificazioni ottenute con il metodo CEFR.

Una App per imparare l’inglese ovunque

Andando incontro a chi cerca una soluzione veloce e pratica per migliorare e studiare inglese anche fuori casa e in qualsiasi momento della giornata, Skyeng ha creato anche una comoda App mobile che permette di perfezionare il proprio vocabolario, fare gli esercizi e verificare i progressi semplicemente utilizzando un device portatile, come tablet o smartphone. È anche possibile seguire le lezioni direttamente nell’applicazione.

Riproduzione riservata © 2022 - DG