Frasi sul futuro: le citazioni e gli aforismi che invitano a riflettere su quello che sarà, per far ambire a un miglioramento.

Il passato possiamo conoscerlo e studiarlo. Il presente possiamo viverlo e analizzarlo. Ma quello che sarà, non ci è dato conoscerlo. Certo, possiamo affidarci agli astrologi, o credere ciecamente nella filosofia vichiana dei corsi e ricorsi storici. Ma non è semplice prevedere quello che ci aspetta. Possiamo solo sperare in un miglioramento, ambire a qualcosa di più bello per noi e per tutti. Guardare avanti è difficile, certo, e richiede impegno. Però può regalare grande soddisfazione. Scopriamo insieme quali sono le frasi sul futuro più incoraggianti scritte da grandi autori o pensatori del nostro passato, menti in grado di proiettarsi in avanti e di infonderci forza con le loro parole.

Citazioni sul futuro

Esistono molte poesie sul futuro, delle opere d’arti, brevi o meno brevi, che riescono a darci un’idea di cosa possa aspettarci nel corso del tempo. Ma riflessioni sul futuro sono state concesse anche attraverso forma di più brevi aforismi, o semplici pensieri sparsi lasciati da vari autori in diverse opere o interviste.

Scopriamo insieme frasi celebri sul futuro, per poter ambire a un cambiamento, che sia sempre in meglio:

Citazioni e frasi sul futuro

– La vita può essere capita solo all’indietro, ma va vissuta in avanti. (Soren Kierkegaard)

– Non penso mai al futuro. Arriva così presto. (Albert Einstein)

– L’avvenire è la porta, il passato ne è la chiave. (Victor Hugo)

– Il futuro è molto aperto, e dipende da noi, da noi tutti. Dipende da ciò che voi e io e molti altri uomini fanno e faranno, oggi, domani e dopodomani. E quello che noi facciamo e faremo dipende a sua volta dal nostro pensiero e dai nostri desideri, dalle nostre speranze e dai nostri timori. Dipende da come vediamo il mondo e da come valutiamo le possibilità del futuro che sono aperte. (Karl Popper)

– Il futuro significa perdere quello che si ha ora, e veder nascere qualcosa che non si ha ancora. (Haruki Murakami)

– La cosa migliore del futuro è che arriva solo un giorno alla volta. (Abraham Lincoln)

– Non è nelle stelle che è conservato il nostro destino, ma in noi stessi. (William Shakespeare)

Frasi per un futuro migliore

Citazioni, proverbi sul futuro, aforismi o semplici estratti da opere di vario genere. Per quanto sia affascinante il passato e necessario il presente, e frasi sul tempo ne siano state scritte tantissimi, rifugiarsi nel futuro è stata spesso una tentazione straordinaria per molti grandi personalità della nostra storia. Anche per questo di frasi sul futuro, e in particolare frasi per costruire un futuro migliore, ne abbiamo davvero molte. Ecco alcune delle più significative:

Frasi sul futuro migliore

– Qualunque decisione tu abbia preso per il tuo futuro, sei autorizzato, e direi incoraggiato, a sottoporla a un continuo esame, pronto a cambiarla, se non risponde più ai tuoi desideri. (Rita Levi-Montalcini)

– Il futuro inizia oggi, non domani. (papa Giovanni Paolo II)

– Se ti alzi la mattina e pensi che il futuro sarà migliore, sarà una giornata luminosa. Altrimenti non lo sarà. (Elon Musk)

– La gente di solito si rifugia nel futuro per sfuggire alle proprie sofferenze. Traccia una linea immaginaria sulla traiettoria del tempo, al di là della quale le sue sofferenze di oggi cessano di esistere. (Milan Kundera)

– Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. (Eleanor Roosevelt)

Riproduzione riservata © 2022 - DG