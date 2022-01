Come vedere tutti su Meet? La lista dei partecipanti ad una riunione è sempre accessibile, sia da pc che da tablet e smartphone.

Google Meet è diventato ormai una parte imprescindibile delle giornate lavorative. Eppure, ci sono ancora alcuni dubbi sul suo utilizzo, soprattutto sulla lista delle persone presenti in ‘stanza’. Come vedere tutti i partecipanti su Meet? Vediamo qual è la procedura da pc, tablet e smartphone e cosa fare per organizzare lo schermo a mo’ di griglia.

Come vedere tutti i partecipanti su Meet

Con l’esplosione della pandemia, le piattaforme online di videoconferenza sono entrate nella nostra quotidianità. Fino ad un paio di anni fa, era quasi impensabile anche solo ipotizzare una riunione ‘sul pc’, mentre oggi sono all’ordine del giorno. Tra le ‘stanze’ virtuali più utilizzate c’è Google Meet, sviluppata dal colosso di Mountain View. Una delle domande più gettonate, sia tra coloro che la usano da più tempo che tra i neofiti, è come vedere tutti i partecipanti su Meet durante una presentazione. E’ bene sottolineare fin da subito, che la piattaforma è accessibile da pc, tablet e smartphone e che offre le stesse prestazioni da ogni dispositivo.

Se il collegamento alla riunione avviene da computer, basta andare sulla pagina principale di Google Meet, accedere con il proprio account Google e creare/partecipare ad una riunione. A questo punto, per vedere tutti i partecipanti, non bisogna fare altro che cliccare sul simbolo dei due omini nel menù in alto. A destra comparirà un pannello che mostrerà tutte le persone connesse, alle quali, volendo, si possono inviare messaggi privati. Se, invece, l’intenzione è disporre i partecipanti alla riunione su una griglia, è necessario scaricare Google Meet Grid View 2021, un’estensione per browser del tutto gratuita. Questa, purtroppo, non è utilizzabile su smartphone o tablet.

Ecco un video su come vedere tutti i partecipanti su Meet app:

Come vedere tutti i partecipanti su Meet dal telefono

Adesso vediamo come vedere tutti i partecipanti su Meet da tablet e telefono. Dopo aver avviato o aver accettato di partecipare ad una riunione, in basso vedrete tutti i nominativi delle persone che hanno preso parte all’incontro. A differenza del collegamento da pc, l’app di Meet per Android e iOS/iPadOS non prevede una funzione specifica per controllare la lista dei ‘colleghi’ online. Nonostante tutto, è comunque possibile scorrere l’elenco nella parte inferiore dello schermo.

