Come vedere la cronologia su Google? Non è difficile e, se necessario, è possibile cestinare tutte le ricerche oppure eliminarle una ad una.

La cronologia Google tiene traccia di tutti i movimenti di un dato utente sul web. Ovviamente, è possibile consultarla in qualsiasi momento. Non solo, se necessario, la lista può essere del tutto eliminata oppure si possono cancellare i siti che non interessano. Scopriamo come vedere le ricerche fatte su Google ed, eventualmente, cancellarle.

Come vedere la cronologia Google

Accedere alla cronologia web di Google è semplicissimo. Non dovete fare altro che aprire il motore di ricerca e cliccare in alto a sinistra sul menù contrassegnato dai tre puntini. A questo punto, si apre un elenco che contiene, appunto, la voce Cronologia. Non dovete fare altro che spostare il cursore del mouse sulla parola in questione e vedere la cronologia. Nella lista che si aprirà compariranno, ovviamente segnalate da una scritta in grassetto, le ricerche fatte da pc e dagli altri dispositivi collegati al medesimo account.

Come avrete capito, quindi, visualizzare la cronologia ricerche su Google è davvero un gioco da ragazzi. Questo procedimento può essere utile per tenere traccia dei siti che si visitano, ma anche per assicurarsi che nessun altro utilizzi il vostro account per navigazioni che non rientrano nei vostri canoni. Inoltre, anche se i bambini non dovrebbero mai avere accesso in modo autonomo a pc & Co, potrete controllare che non visitino siti non adatti alla loro età.

Ecco un video che mostra la cronologia Google e come fare per cancellarla:

Come cancellare la cronologia di ricerca Google

Dopo aver visto come si cerca la cronologia Google, diamo uno sguardo alla modalità per eliminare tutto l’elenco o parte di esso. E’ bene sottolineare che la cancellazione non avviene solo sul pc, ma anche su tutti i dispositivi sincronizzati con lo stesso account. Per procedere con l’eliminazione è necessario ripetere lo stesso procedimento per la ricerca cronologia Google. Fatto questo, bisogno cliccare sulla voce Cronologia Ctrl+H. A questo punto si aprirà una pagina che mostra tutti i dettagli delle ricerche fatte sul web, orari e date compresi. Se l’intenzione è eliminare tutte le ricerche basterà cliccare sulla voce a sinistra Cancella dati di navigazione. In caso contrario, dovrete spuntare i siti che non volete più avere davanti agli occhi e procedere con Elimina, in alto a destra.

