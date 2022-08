State per partire per le vacanze e volete sperimentare un nuovo look estivo?

Siete appena tornate e vorreste una manicure diversa di consolazione per affrontare il ritorno alla routine? Ecco a voi delle nail art semplici da realizzare e di grande effetto che stanno spopolando quest’anno tra gli ombrelloni e sulle passerelle.

Baby boomer unghie: cos’è

Il baby boomer unghie prevede la realizzazione di un delicato effetto degradé, solitamente nelle nuance nude o rosa, per un look semplice ed elegante, ideale tanto per il quotidiano, quanto per occasioni e matrimoni . Il baby boomer viene solitamente impiegato su unghie di media lunghezza che permettano di far risaltare al meglio l’effetto sfumato.

Il baby boomer può essere realizzato con smalto semipermanente, con gel camouflage o con acrylic gel.

Baby boomer con il semipermanente: come fare

La tecnica più diffusa, quella con semipermanente, prevede la realizzazione di pochi semplici passaggi:

Manicure e limatura della lamina ungueale

Applicazione di una base

Polimerizzazione in lampada per 60 secondi

Stesura dello smalto semipermanente bianco dalla metà dell’unghia fino alla punta

Stesura del semipermanente rosa dalla cuticola fino a raggiungere il bianco

Sfumatura dei due colori

Polimerizzazione in lampada per 60 secondi

Applicazione di un sigillante unghie

I segreti per realizzare un ottimo effetto sfumato

Per ottenere un buon effetto sfumato, innanzitutto, va acquisita una buona manualità. Su Youtube potrete trovare molti video tutorial che spiegano come realizzare un baby boomer passo passo. Se siete aspiranti nail artist potete optare per delle risorse a pagamento, come i corsi di formazione online.

All’apprendimento della tecnica deve accompagnarsi l’uso di prodotti adatti. Il consiglio è di acquistare smalti semipermanenti professionali extra pigmentati con buona viscosità che permettano di stendere facilmente e velocemente senza sbavature. Musa Nails, brand internazionale specializzato in prodotti per unghie, offre un’ampia scelta di gel polish con formule adatte alla realizzazione di baby boomer duraturi e di grande effetto.

Nail art opaca con semipermanente: le Matte Nails

Se siete stufe del solito effetto lucido e glossy, le matte nails sono quello che fa per voi: unghie con un effetto opaco e vellutato che si adattano alla perfezione ad uno stile minimal. Questa nail art è particolarmente interessante in combinazione con unghie a forma ballerina o squoval che esaltano la texture dello smalto.

Come realizzare la nail art opaca

Niente di più semplice! Basta seguire la procedura per il semipermanente e terminare il tutto con l’applicazione di un Top Coat con finish Matte. La versione più classica prevede lo smalto monocolore; se volete osare di più potete optare per una manicure opaca con unghie mismatched, ossia di colore diverso.

Nail art monocolore con brillantini o stickers

Un’ottima soluzione per chi vuole delle unghie curate ed originali. Basta abbinare un gel semipermanente del colore che preferite ad un brillantino. Per un effetto elegante e discreto è bene scegliere brillantini unghie piccoli, di formato SS6. In alternativa ai brillantini, se si vuole semplificare ancora di più la manicure senza rinunciare ad un effetto luminoso, si può scegliere un semipermanente con microglitter incorporati.

Se non avete grande dimestichezza con gel per nail art e realizzazione di forme o disegni sulle unghie, i nail stickers sono un mezzo utile e valido per esprimere la vostra creatività e si adattano perfettamente ad unghie corte o di media lunghezza.

Consigli per l’uso degli stickers

Per l’applicazione è consigliabile usare una pinzetta o un bastoncino; prima di posizionare l’adesivo stendere la base e, dopo averlo depositato, passare il primer non acido sui bordi per migliorare l’aderenza all’unghia. Una volta posizionato basta sigillare e passare il lampada.

Riproduzione riservata © 2022 - DG