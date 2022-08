Quali sono le frasi di Gué Pequeno più amate di sempre? Vengono tutte dalle sue canzoni: da Brivido a Parte di me, passando per Sobrio.

Gué Pequeno è uno dei rapper e produttori più amati degli ultimi anni. Dopo aver fatto parte dei Club Dogo, ha iniziato la carriera da solista. Ad oggi vanta numerose collaborazioni importanti: da J-Ax a Marracash, passando per Emis Killa e Sfera Ebbasta. Vediamo quali sono le sue frasi più belle di sempre, quelle che i fan hanno reso virali.

Frasi Gué Pequeno: le citazioni più famose

Rapper e produttore italiano, Gué Pequeno si è fatto conoscere ai fan con i Club Dogo, che ha lasciato per intraprendere la carriera da solista. Tra le sue tante canzoni, alcune lo hanno visto collaborare con colleghi molto apprezzati, come J-Ax, Emis Killa, Marracash, Sfera Ebbasta e Mahmood. Come se non bastasse, nel 2019 si è fatto apprezzare dal grande pubblico per un ruolo insolito, ovvero quello di giudice di The Voice insieme a Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini e Morgan. I seguaci lo amano, inutile sottolinearlo, e hanno reso famose alcune delle sue frasi più iconiche. Di seguito, una selezione delle citazioni di Gué Pequeno:

Giocherò per vincere, perché fino adesso ho perso già abbastanza. (Punto su di te)

I ricordi restano, non se ne vanno assieme alle persone. (Io non ho paura)

Io sognavo di spiccare il volo, ora che volo è tutta mia la città, ma non ha senso se volo da solo. (Ultimi giorni)

Di cattivo umore, valchirie mi cavalcano sul cuore, prendo pastiglie multicolore. (Pillole)

Non avevo niente e pensavo come se avessi tutto. (Ti levo le collane feat Paky)

Sai che dietro il mio sorriso si nascondono le lacrime, io so che tu lo sai che dietro questi corpi scopriremo poi le anime. (25 Ore)

Nulla qua accade per caso specialmente i guai. (Nulla accade)

Nelle vicinanze qua nessuno che mi ama. (Senza Dio)

Sto in giro tutta la notte perché è nel buio che brilla una stella. (Cosa mia)

Aspetto il treno per l’inferno, fumo alla fermata, nessuno che mi salva. (Doppio Whisky)

Odio questa nazione, perché la raccomandazione, se non ce l’hai, non spacchi e scappi in un altra nazione. (Dichiarazione)

Tu pensi di sapere tutto? Ma tu no, non sai niente di me. (Rose nere)

Notte senza sonno, cuscino pieno di rimorsi, preso a morsi finché non è giorno. (In orbita)

Per restare tra i vivi devi essere “squalo”. (Squalo)

Non so se ho realizzato un incubo o un sogno, sei da solo quando arrivi più in alto del giorno. (Saigon)

Scusa se ti ho fatto piangere, se il sogno l’ho fatto infrangere. (Tardissimo ft Mahmood & Marracash)

Tu mi hai obbligato a non vederti, non telefonarti, ma non mi puoi obbligare a no pensarti. (2%)

Perchè sei tu la mia scommessa. (Punto su di te)

Ha inventato l’amore, quindi penso che ci odiasse Dio. (2%)

Le mie lacrime miste alla pioggia, per non far pensare che io soffra. (Parte di me)

Se leggessi le mie mani metteresti le tue mani tra i capelli, disperata se vedessi i miei occhi spenti. (Immortale feat Sfera Ebbasta)

E’ difficile tra i falsi rimanere vero. (Interstellar)

Mi ami solo quando io non ti amo più. (Nuova ex)

Stai con lui, ma pensi a me, lo spero delle volte. (Saigon)

Perchè sei così stronz*, come ho fatto a meritarmelo? (Trentuno giorni)

Mi dicevi: “non farti del male, tu sei troppo speciale”. Sai che mi autodistruggo, perché ho paura. (Eravamo re)

E il cuore che non ho, che non ho mai avuto, l’ho tatuato in petto, ma non ha mai battuto. (Indelebile)

Gué Pequeno: le citazioni che fanno sognare i fan

Le frasi più belle di Gué Pequeno arrivano soprattutto dalle sue canzoni: da Brivido a Parte di me, passando per Sobrio e Conta su di me.

Tu tienimi dentro come un segreto, ho immaginato tanto sto momento ora lo sto facendo e non ci credo. (Non lo spegnere)

Farfalle nello stomaco, dammi l’insetticida, voglio ridisegnare il mondo, dammi una matita. (Brivido)

I soldi per me sono Dio, ma per molti sono il demonio. (Lamborghini)

Io non volevo il mondo, mi bastavi tu. (2%)

Voglio un brivido, ho emozioni soltanto a metà. (Brivido feat Marracash)

Oggi puoi spegnere il telefono, anche se gridi gli altri non ti sentono. (Lisa)

Forse non eri mia nemmeno quando ti stringevo. (Saigon)

Il mio cuore è senza batteria e nessuno riesce a ripararlo. (Ultimi giorni)

La notte mi prende sempre in ostaggio, l’amore è solamente una notifica o un messaggio. (Sobrio)

Sopportami, anche se sono un danno. (Conta su di me)

Soltanto tu in mezzo ad un milione di altre persone. (Interstellar)

È come se nel cuore avessi un vetro conficcato, ma in questo squallore troveremo la bellezza. (Ruggine ed ossa)

Il cuore che non ho, che non ho mai avuto, l’ho tatuato in petto, ma non ha mai battuto. (Indelebile)

Per te darei anche l’ultima Marlboro. (Bling Bling)

Tra tutte le tipe che conosco, il tuo corpo è primo in top ten. (Hotel)

In Italia se fai soldi la gente non ti sopporta, ti perdonano soltanto se segni tirando in porta. (Milionario)

Vorrei smettere di essere dipendente da quelle sei lettere che formano il tuo nome,

perché mi fanno male. (Non ci sei tu)

perché mi fanno male. (Non ci sei tu) Non c’è il potere dell’amore, ‘ste storie vere, c’è solamente l’amore per il potere. (Fuori orario)

Pensavo di amarti dopo una notte, ero davvero convinto e tutto sembrava vero da quanto era finto. (Vero)

Era con lui che lo facevi ma a me che pensavi. (Maledetto me)

E ora che sto guidando piango pensando a quando eravamo bro. (Quasi amici)

Hai smesso di fumare e anche di fare sogni, lo so che sei nel letto: sola, piangi e tremi (Hey baby)

Baby non so se svegliarti là fuori sono giorni dannati e tu sei meglio degli altri. (Conta su di me)

Riproduzione riservata © 2022 - DG