Cosa significa sognare lumache? Vediamo come interpretare il disegno onirico e quali sono i dettagli da non tralasciare.

Sognare lumache, a differenza di tanti altri animali, non è spiacevole. Certo, potrebbe anche trattarsi di un incubo, che magari vede protagonista una lumaca gigante che cerca di mangiarvi, ma questi disegni onirici sono assai rari. Vediamo il significato nascosto nel sogno e quali sono i dettagli da non tralasciare.

Sognare lumache: il significato

Animali che indicano la lentezza, le lumache non sono quasi mai terrificanti, né dal vivo e né tantomeno nei sogni. Può sempre accadere di vivere un incubo, sia chiaro, ma succede raramente. In ogni modo, è curioso vedere cosa significa sognare lumache. In linea di massima, quando questo animaletto compare nel disegno onirico, indica pigrizia o un atteggiamento che rischia di farvi passare come persone insensibili o chiuse.

Generalmente, quando la lumaca appare con il suo guscio rispecchia uno stato d’animo solitario, che magari desidera allontanarsi dagli altri perché ha importanti preoccupazioni a cui pensare. Allo stesso tempo, però, può indicare una situazione opposta: l’isolamento involontario, legato al volere di altre persone. Invece, sognare lumache senza guscio ha un significato completamente diverso. Nella maggior parte dei casi, il sognatore si sente troppo esposto, fragile e insicuro. Quando non c’è la ‘casa’, in questo caso inteso come guscio, si è vulnerabili.

Cosa significa sognare lumache giganti?

Quando le lumache strisciano indicano il desiderio di riproduzione. Magari state provando ad avere un figlio, ma incontrate difficoltà. In alternativa, potreste anche aver bisogno di liberarvi di una figura che vi opprime. Cosa significa quando la l’animale è gigante? In questo caso, il sogno rappresenta una grande ansia nei riguardi della sfera sessuale. Se state mangiando una o più lumache si ha bisogno dell’approvazione sociale, mentre quando le state raccogliendo si tratta di un messaggio estremamente positivo: grande amore o matrimonio all’orizzonte.

Riproduzione riservata © 2022 - DG