Api ventilatrici: cosa fanno queste api operaie dal compito specifico all’interno dell’alveare per la produzione del miele.

Sicuramente hai sentito parlare di fuco, operaia e regina: ma ti è mai capitato di imbatterti nelle cosiddette api ventilatrici? Chi è esperto di apicoltura lo saprà benissimo, ma all’interno degli alveari esistono non solo diversi tipi di api, ma anche diversi ruoli assegnati a ciascuna ape. Organizzatissimi e molto efficienti, questi preziosi insetti sono infatti in grado di dividersi i compiti per riuscire a portare a termine l’obiettivo finale. Ma quali sono i compiti delle api e in cosa consiste quello delle “ventilatrici”? Proviamo a fare chiarezza.

I compiti della api

In ogni alveare le singole api operaie sono preziose quanto la regina. Ogni ape ha infatti un compito specifico e svolge un ruolo peculiare, ma è fondamentale per il benessere dell’intera colonia. Rispetto alla regina, il cui ruolo è sempre uguale, le operaie possono suddividersi a loro volta in tante sottocategorie a seconda del compito specifico ricoperto.

nido api ape regina

Quando nasce, l’operaia non ha un compito ben preciso. Gli viene assegnato in base all’età e all’esigenza dell’alveare. Tutte le api operaie infatti sono in grado di svolgere qualunque ruolo all’interno dell’alveare. In particolare, possono essere nel corso della loro vita:

– nutrici (dedite alla nutrizione delle larve);

– bottinatrici (destinate a perlustrare l’esterno per raccogliere materie prime);

– pulitrici (chiamate mantenere pulito l’alveare);

– guardiane (attente a tenere lontani i predatori dallo sciame);

– becchine (dedite alla rimozione di residui organici di altre api);

– ceraiole (destinate alla produzione di cera);

– immagazzinatrici (impiegate nell’immagazzinamento del polline e del nettare nei favi).

A queste si aggiungono le ventilatrici, delle api dal compito specifico molto particolare ma fondamentale.

Api ventilatrici: cosa sono

Quando il calore si fa eccessivo rischia di sciogliere la cera nei favi. Una minaccia importante, che mette a repentaglio l’intera attività di un’arnia. Per questo motivo esistono delle api che hanno il compito specifico di porsi all’ingresso degli alveari o sulle pareti e agitare continuamente le ali. Sono proprio loro le api ventilatrici, il cui obiettivo è quindi quello di mantenere costante la temperatura e bassa l’umidità, per far sì che il nettare possa asciugarsi fino a diventare miele.

