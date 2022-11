Avrete sicuramente sentito parlare del COP 27, ma sapete cosa significa questo termine? Scopriamolo insieme.

La parola COP 27 è spesso utilizzata sia nei giornali che nei telegiornali, ma nonostante questo tante persone non ne conoscono il significato. Vediamo allora cosa vuole dire e quando è corretto utilizzarla.

Origini : la parola è l’acronico di “Conference Of Parties” che in italiano si traduce come “Conferenza delle Parti”

: la parola è l’acronico di “Conference Of Parties” che in italiano si traduce come “Conferenza delle Parti” Quando si usa : si utilizza per indicare il vertice globale sul clima

: si utilizza per indicare il vertice globale sul clima Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: mondiale.

Il significato di COP 27

simbolo cop 27

Quando si parla di COP 27 si intende la 27esima edizione della Conference of Parties, ovvero della Conferenza delle Parti. Questo è il più rilevante incontro globale delle nazioni di tutto il mondo per affrontare insieme il tema del cambiamento climatico. La prima Conferenza si è tenuta a Rio de Janeiro, in Brasile, nel 1992.

Questo evento è molto importante in quanto gli impegni climatici fissati dai 195 Paesi firmatari dell’Accordo di Parigi hanno lo scopo di combattere il riscaldamento globale. Nel corso della 27esima edizione della Conferenza sul clima si parlerà principalmente di alcuni temi:

Natura : fondamentale la limitazione della deforestazione per mantenere l’aumento della temperatura globale sotto gli 1,5°C.

: fondamentale la limitazione della deforestazione per mantenere l’aumento della temperatura globale sotto gli 1,5°C. Cibo : sarà uno dei temi centrali in quanto i sistemi globali di uso di cibo, terra e oceano rappresentano oltre il 12% del PIL globale.

: sarà uno dei temi centrali in quanto i sistemi globali di uso di cibo, terra e oceano rappresentano oltre il 12% del PIL globale. Acqua : inondazioni e siccità sono ormai un problema reale.

: inondazioni e siccità sono ormai un problema reale. Decarbonizzazione : la riduzione delle emissioni è un tema davvero importante.

: la riduzione delle emissioni è un tema davvero importante. Adattamento climatico: è fondamentale in quanto l’impatto del cambiamento climatico sta diventando sempre più intenso.

Esempi d’uso

Ecco dunque alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere meglio il significato dei questa parola inglese:

“La COP 27 è un summit tra i leader mondiali davvero di rilevanza assoluta”.

“Saranno numerosi i temi che verranno trattati nel corso della COP 27”.

“Dopo i risultati ottenuti con la COP 26 sono davvero curiosa di sapere come andrà la COP 27”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG