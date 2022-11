Qual è il significato della canzone Il regalo più grande di Tiziano Ferro? Il brano è dedicato ad una donna che ha amato profondamente.

Il regalo più grande di Tiziano Ferro ha un significato profondo. E’ una vera e propria dedica d’amore, non di un amore effimero, ma di un sentimento che resta nella vita, sempre e comunque. Non a caso, l’artista l’ha scritta pensando ad una donna che ha amato profondamente e che, anche oggi che è sposato con Victor Allen, fa parte della sua quotidianità. Scopriamo il testo e il significato.

Il regalo più grande di Tiziano Ferro: il significato della canzone

Uscita nel mese di gennaio del 2009, Il regalo più grande di Tiziano Ferro è ancora oggi trasmessa quotidianamente dalle maggiori emittenti radiofoniche. Non a caso, è stato uno dei singoli più venduti in Italia e uno dei più passati in radio nel 2009. Pubblicata anche in lingua spagnola con il titolo El regalo más grande, una versione con la collaborazione delle artiste messicane Anahí e Dulce María e l’altra con la iberica Amaia Montero, la canzone ha un significato profondo. Si tratta di una vera e propria dedica d’amore, che racconta il bisogno di donare ogni cosa al partner.

Il regalo di cui parla Ferro non è inteso come un vero e proprio dono materiale, ma come l’insieme dei sentimenti e delle sensazioni che si provano e si vorrebbero trasmettere all’altro. E’ questo il pensiero più grande, l’unico davvero importante: donare se stessi, nella propria interezza.

Tiziano Ferro torna indietro con la mente, a prima dell’incontro che gli ha cambiato la vita, e si rende conto di essersi fatto solo del male. A chi è dedicata Il regalo più grande? A raccontarlo è stato lo stesso artista: “E’ stato ispirato da una ragazza contraddittoria, che mi ha fatto disperare e trafitto il cuore, ma che alla fine di tutto è rimasta nella mia vita come amica. Con lei ho ancora adesso un legame fatto di grandi contrasti perché sono un uomo possessivo, assolutista, gelosissimo. In una parola, passionale“.

Ecco il video de Il regalo più grande di Tiziano Ferro:

Il testo della canzone

Voglio farti un regalo

Qualcosa di dolce, qualcosa di raro

Non un comune regalo

Di quelli che hai perso o mai aperto

O lasciato in treno o mai accettato

Di quelli che apri e poi piangi

Che sei contenta e non fingi

In questo giorno di metà settembre

Ti dedicherò il regalo mio più grande

Vorrei donare il tuo sorriso alla luna, perché

Di notte chi la guarda possa pensare a te

Per ricordarti che il mio amore è importante

Che non importa ciò che dice la gente, perché

Tu mi hai protetto con la tua gelosia che anche

Che molto stanco, il tuo sorriso non andava via

Devo partire, però se ho nel cuore la tua presenza

È sempre arrivo e mai partenza

Il regalo mio più grande

Regalo mio più grande, eh eh eh

Vorrei mi facessi un regalo

Un sogno inespresso

Donarmelo adesso

Di quelli che non so aprire di fronte ad altra gente

Perché il regalo più grande

È solo nostro per sempre

Vorrei donare il tuo sorriso alla luna, perché

Di notte chi la guarda possa pensare a te

Per ricordarti che il mio amore è importante

Che non importa ciò che dice la gente, perché

Tu mi hai protetto con la tua gelosia che anche

Che molto stanco il tuo sorriso non andava via

Devo partire, però se ho nel cuore la tua presenza

È sempre arrivo e mai

E se arrivasse ora la fine, che sia in un burrone

Non per volermi odiare, solo per voler volare

E se ti nega tutto quest’estrema agonia

E se ti nega anche la vita, respira la mia

E stavo attento a non amare prima di incontrarti

E confondevo la mia vita con quella degli altri

Non voglio farmi più del male adesso

Amore, amore

Vorrei donare il tuo sorriso alla luna, perché

Di notte chi la guarda possa pensare a te

Per ricordarti che il mio amore è importante

Che non importa ciò che dice la gente e poi

Amore dato, amore preso, amore mai reso

Amore grande come il tempo che non si è arreso

Amore che mi parla coi tuoi occhi qui di fronte

Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu

Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu

Il regalo mio più grande

