Cosa significa sognare di perdere i denti? Disegno onirico spaventoso, non fa presagire nulla di buono: scopriamo a cosa fare attenzione.

Sognare di perdere i denti è spiacevole, inutile nasconderlo. Nessuno si sveglia indenne dopo aver trascorso minuti od ore a combattere con un incubo di questo tipo. Battaglie notturne a parte, come interpretare un disegno onirico tanto terribile? Vediamo i significati e scopriamo a cosa bisogna prestare attenzione.

Sognare di perdere i denti: cosa significa?

Disegno onirico tutt’altro che positivo, sognare di perdere i denti è un incubo per tutte le persone. Una bocca curata, sorriso smagliante compreso, rappresenta una specie di biglietto da visita. Così come le mani, i denti dicono molto sia delle donne che degli uomini ed è per questo che anche il solo immaginare di perdere un dente può fare molta paura. Un sogno di questo tipo non lascia indifferente nessuno e resta nell’aria per tutta la giornata, come se dovesse accadere qualcosa di catastrofico da un momento all’altro.

Per quel che riguarda l’interpretazione dei sogni, sono diversi i significati che vengono tirati in ballo. Secondo qualcuno, sognare di perdere un dente o più denti indica che una persona vicina, soprattutto un parente, potrebbe perdere la vita. Altri, invece, credono che siano in arrivo dei soldi, o comunque un guadagno. A questo ultimo ‘filone’, tra l’altro, appartiene la leggenda della fatina dei denti, che porta una monetina ai bambini ogni volta che cade un dente da latte.

In ogni modo, la caduta dei denti in sogno denota una certa sensazione di impotenza, come se si stesse perdendo il potere personale nei riguardi di qualcosa o qualcuno, sia in ambito lavorativo che sentimentale. Pertanto, fate bene attenzione perché vi sentite altamente vulnerabili e deboli e, di conseguenza, temete di essere giudicati o derisi.

Sognare di perdere i denti: attenzione agli affetti

Quando sognate di perdere i denti, fate attenzione agli affetti. Oltre alla morte, infatti, potrebbe anche indicare la fine di un rapporto a cui tenete molto. In questo caso, il disegno onirico potrebbe essere la rappresentazione del dolore che state vivendo e del relativo cambiamento che non siete ancora pronti a vivere.

Ricordate, infine, che sognare di perdere tutti i denti indica una situazione meno drammatica delle precedenti. Generalmente, infatti, i denti da latte si perdono tutti quando c’è il passaggio dall’infanzia all’età adulta. Pertanto, un disegno onirico di questo tipo potrebbe indicare un cambiamento importante e positivo in vista, legato alla crescita e realizzazione personale.

