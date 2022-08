Creare NFT: come farlo, quanto costa e in che modo è possibile acquistarli e venderli dopo la creazione.

Ti stai interessando al mondo dei Non-Fungible Token e vuoi sapere come crearne qualcuno? Per riuscirci potresti avere bisogno di una guida e di qualche consiglio. In questo articolo proveremo a spiegarti come creare NFT, quanto costa e se è possibile farlo gratis. Ecco tutte le informazioni necessarie per chi è alle prime armi con il mondo di questi strumenti digitali utilissimi per chi lavora nel mondo dell’arte (ma non solo).

Come creare NFT gratis (o a pagamento)

Prima di entrare nel vivo della questione, vale la pena spiegare, sinteticamente, cosa sia un Non-Fungible Token. Si tratta di una sorta di certificato digitale che attesta l’originalità e il possesso di un contenuto digitale, un’opera d’arte non fisica. In altre parole, è come fosse una sorta di certificato di proprietà di un bene che va a sostituire la firma di un notaio con un database redistribuito tramite blockchain, e quindi impossibile da falsificare. Una caratteristica che rende un NFT il massimo della sicurezza.

Tramite la creazione e la messa in vendita di un NFT, un autore assicura l’esclusività della propria idea e del proprio contenuto, e si certifica come unico proprietario dello stesso. Ma quali sono le opere che possono essere trasformate in NFT? In sostanza, qualunque tipo di opera creata dall’uomo, come un dipinto, un testo letterario o musicale, uno spartito, ma anche un semplice video girato con il nostro telefonino.

Ovviamente, creare Non-Fungible Token può avere un costo, e quindi vale sempre la pena comprendere se un’opera sia degna di diventare certificata tramite NFT o meno. Se non può essere rivenduta per un valore importante, infatti, c’è il rischio che il costo della certificazione sia più alto rispetto al guadagno finale.

Detto questo, cerchiamo di venire al sodo. Se stai cercando come creare e vendere NFT, nei prossimi paragrafi proveremo a spiegarti in che modo farlo attraverso alcune piattaforme specifiche tra le più importanti.

Come creare NFT su Binance

Uno dei market più interessanti per creare NFT è Binance, il più grande exchange di crypto. Si tratta di una piattaforma che permette ai creator pre-approvati di creare nuovi Non-Fungible Token (ma questa funzione dovrebbe essere presto aperta a tutti gli utenti registrati).

Una volta entrato nella piattaforma, premi sul tasto Crea e vai alla pagina di upload. Clicca su immagine, video o audio, a seconda di quale file tu voglia trasformare. Quindi aggiungi le informazioni necessarie per la creazione nell’NFT, che può tra l’altro essere singolo o in serie. Fatto questo, il tuo NFT sarà creato e potrai rivenderlo direttamente sulla piattaforma, che ti permetterà di registrare ogni tuo movimento.

Come creare NFT su OpenSea

Se Binance è tra le piattaforme più utilizzate all’estero, in Italia tutti gli appassionati conoscono OpenSea, una piattaforma che permette di creare NFT gratis. Per farlo, devi prima creare un wallet MetaMask e connetterlo con la piattaforma che hai scelto. A questo punto puoi procedere con la vera e propria creazione attraverso pochi semplici passaggi, sia su desktop che da mobile, simili a quelli già visti per Binance.

Entra nel menu Create e clicca su Sign per firmare il contratto e accettare termini e condizioni. Quindi, carica il file che hai scelto, scrivi il nome della tua opera ed eventualmente metti il link a una pagina esterna. Consigliato anche scrivere una descrizione dell’opera. A questo punto, scegli la collezione in cui vuoi inserire l’NFT e decidi se rendere il contenuto sbloccabile (ovvero visualizzabile solo da chi lo possiede). Scegli quindi la posizione nella blockchain in cui desideri generare l’NFT (hai a disposizione Ethereum e Polygon Matic). Infine, premi su Create per finalizzare la creazione.

Insomma, basta qualche minuto e un po’ di pazienza per poter avere la propria certificazione digitale. A questo punto potrai venderlo direttamente dal market OpenSea nel giro di pochi minuti. Semplice, no?

