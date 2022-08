Il termine inglese sagging si utilizza in tutto il mondo per descrivere una specifica moda: scopriamo tutto su questa espressione.

La moda sagging sta tornando in voga, infatti sono numerosi i brand famosi che realizzano pantaloni a vita estremamente bassa. Questo stile è apprezzato da tanti giovani, ma ci sono anche numerose critiche perché ritenuto volgare. Ormai conosciuta in tutto il mondo, si tratta della moda di portare pantaloni sotto la linea della cintura (di solito senza cintura). Le critiche sono legate al fatto che vestendo in tal modo si mostra la biancheria intima che si sta indossando.

Anche se i baggy, jeans, bermuda e pantaloni a vita bassa sono sempre più diffusi, pochi sanno cosa vuole dire il nome di questo stile. Scopriamo dunque il significato di questa espressione inglese.

Origini : dall’inglese.

: dall’inglese. Quando si usa : per indicare la moda di portare pantaloni sotto la linea della cintura e dunque mostrando la biancheria intima.

: per indicare la moda di portare pantaloni sotto la linea della cintura e dunque mostrando la biancheria intima. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: mondiale.

Il significato di sagging

boxer intimo jeans

La parola inglese sagging si utilizza per descrivere la moda di indossare pantaloni a vita molto bassa mostrando così la biancheria intima. Questo stile è nato nei ghetti degli Stati Uniti dove in famiglia sono tutt’altro che ricche. Qui, per questioni economiche, i vestiti passavano dai fratelli più grandi a quelli più piccoli. Per questo si utilizzavano spesso capi d’abbigliamento più grandi del dovuto.

Da qui è nata poi una vera e propria moda che vedeva indossare jeans larghi a vita bassa. Tale stile ha iniziato a diventare popolare negli Stati Uniti e in Inghilterra negli anni Novanta per poi diffondersi ovunque. Inizialmente questo modo di portare i pantaloni riguardava l’hip hop e il rap, ma ormai sono tante le persone che seguono la moda.

A caratterizzare questa moda c’è il mostrare l’intimo maschile, di solito i boxer, per via dei pantaloni abbassati. Ovviamente ci sono diverse variabili di questo stile che cambiano a seconda della zona del mondo in cui si vive. In generale, comunque, non si utilizza la cintura anche se alcuni preferiscono indossarla tenendola larga.

Esempi d’uso

Vediamo quindi alcuni esempi d’uso in casi pratici per capire meglio come utilizzare questa espressione:

“La moda sagging non piace a tutti: sono tante le persone che la ritengono poco elegante”.

“Lo stile sagging andava di moda qualche anno fa, ma sono sempre di più le persone che stanno rincominciando ad indossare i jeans in questo modo”.

“50 Cent è uno dei rapper più famosi al mondo e ama vestire sagging”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG