Cosa significa sognare bambini? Come sempre, quando si parla di interpretazioni di un disegno onirico, i dettagli fanno la differenza.

Nella maggior parte dei casi, quando i bimbi appaiono in sogno sono giocosi e mai tristi. Eppure, qualche volta possono lasciarsi andare a pianti infiniti, che sembrano quasi essere reali. Vediamo cosa significa sognare bambini e come interpretare in modo corretto il disegno onirico.

Sognare bambini: cosa significa?

Sognare tanti bambini o un solo bambino, che sia neonato o grandicello, ha diversi significati. Come vuole la tradizione, l’interpretazione dei sogni non può mai avere una lettura univoca. Per comprendere al meglio il disegno onirico è necessario non trascurare nessun dettaglio. Se, ad esempio, nei sogni c’è un bambino sereno, che ride ed è felice, questo rappresenta il bimbo interiore. Indica che urge tornare alla felicità di un tempo, a quella spensieratezza tipica della tenera età.

Sognare tanti bambini, a patto che siano felici, significa che le vostre potenzialità sono ben salde e non chiedono altro che essere sfruttate nel migliore dei modi. Se piange, invece, c’è un dolore o un trauma passato che vuole venire a galla per essere metabolizzato e, finalmente, accantonato. Allo stesso tempo, però, potrebbe anche indicare che si sta vivendo un momento faticoso e stressante oppure che sono familiari o amici ad essere in difficoltà.

Sognare bambini neonati: occhio ai dettagli

Andando avanti nell’interpretazione dei disegni onirici, sognare un bambino, maschio o femmina, che gioca, indica che è necessario evadere dalla vita di tutti i giorni. L’età dei bimbi, quasi sempre, non è indicativa. Quando si tratta di piccoli senza vita è un vero e proprio incubo. Nessun presagio di morte, però, ma solo una grande paura del futuro oppure una delusione nei riguardi di un progetto che non ha visto realizzazione. Se dorme, invece, si ha timore di rimanere schiacciati in una situazione che non piace oppure i tanti impegni non lasciano tempo libero.

Infine, sognare un bambino in braccio ha diversi significati. Se non si hanno figli indica una voglia di maternità, mentre se i pargoli ci sono già può indicare un nuovo arrivo. Nel caso in cui una gravidanza non sia nei piani, ci sono comunque cambiamenti all’orizzonte. Oppure, può rappresentare qualcuno o qualcosa che si vuole proteggere.

