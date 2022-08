In Italia sarà capitato a poche persone per il momento di leggere l’acronimo HTSI, per questo vogliamo spiegarvi il suo significato.

Ogni giorno nascono in tutto il mondo nuove riviste e nuove testate allo scopo di rappresentare i nuovi tempi e interessare dunque nuovi lettori. In Inghilterra, uno dei quotidiani più famosi in assoluto è di certo il Financial Times. Questo magazine londinese è conosciuto in tutto il mondo e, per mantenersi sempre in auge, ha lanciato una nuova testata chiamata HTSI.

Tale particolare acronimo, per il momento, non è molto conosciuto in Italia dato che il giornale ancora non ha iniziato a circolare ampiamente da noi. Per non farvi cogliere impreparati, però, dovrete imparare il suo significato. Vediamo quindi insieme cosa vuole dire questa espressione.

Origini : dal Regno Unito.

: dal Regno Unito. Quando si usa : si utilizza quando si parla della nuova testata del Financial Times.

: si utilizza quando si parla della nuova testata del Financial Times. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: in tutto il mondo.

Il significato di HTSI

Il Financial Times è senza ombra di dubbio uno dei più conosciuti ed apprezzati quotidiani del Regno Unito. Tra i suoi magazine c’è anche How To Spend It, diffuso in Italia da Il Sole 24 Ore. Questa rivista racconta storie uniche attraverso firme eccellenti del racconto fotografico e giornalistico culturale.

How To Spend It è dunque una vera e proprie rivista esperienziale anche per via del suo grande formato e della carta di alta grammatura. In edicola mensilmente, il giornale può anche essere letto online grazie alla versione digitale.

Questa nota rivista ha però lasciato il posto a una nuova testata chiamata HTSI. Come è facile capire, il nome è l’acronimo della vecchia denominazione della rivista. Questo cambiamento ha lo scopo di portare un’aria nuova e di rappresentare tempi e proprietà nuove.

Esempi d’uso

Vediamo a questo punto quali sono alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere alla perfezione il significato di questo acronimo:

“Su HTSI in edicola oggi c’è un articolo davvero molto interessante: dovresti assolutamente leggerlo perché ne vale la pena”.

“Se vai in edicola, ricordati di comprarmi il nuovo numero di HTSI”.

“Virginia Stagni è la business development menager del Financial Times, noto quotidiano londinese che ha lanciato la testata HTSI”.

