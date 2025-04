Ecco tutto quello che c’è da sapere su Sognando… Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci per i 20 anni del suo programma.

Sono trascorsi 20 anni ormai dalla prima edizione di Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci che è diventato uno dei programmi più amati in assoluto dei canali Rai, come dimostra anche il fatto che dal 2005 vada ogni anno in onda e continua a fare ascolti incredibili. Per festeggiare i 20 anni del programma, Milly Carlucci torna con un’edizione speciale chiamata Sognando… Ballando con le stelle: vediamo allora tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Quando inizia Sognando Ballando con le stelle?

Ballando con le stelle siamo abituati a vederlo il sabato sera su Rai 1, Sognando… Ballando con le stelle andrà invece in onda al venerdì sera, ovviamente sempre su Rai 1. La prima puntata sarà trasmessa venerdì 9 maggio 2025 in prima serata, a partire dal ore 21.25: in totale saranno quattro le puntate.

Sognando Ballando con le stelle: la giuria

A condurre Sognando… Ballando con le stelle sarà sempre Milly Carlucci che verrà affiancata, come sempre da Paolo Belli. Non cambia neppure la giuria: torneranno infatti Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ma tornerà anche Alberto Matano come opinionista.

Sognando… Ballando con le stelle: i concorrenti

Il format di Sognando… Ballando con le stelle è leggermente differente rispetto a quello del classico Ballando con le stelle. A sfidarsi sono alcuni ballerini professionisti: in palio per loro c’è la possibilità di diventare maestri nella nuova edizione di Ballando con le stelle.

Ma con chi si esibiranno i ballerini professionisti? Con una serie di concorrenti vip che nel corso di questi 20 abbiamo punto vedere nelle varie edizioni di Ballando con le stelle. Insomma, Sognando… Ballando con le stelle sarà allo stesso tempo un programma amarcord e un programma che guarda al futuro.