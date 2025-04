Ecco dove vedere The Last of Us 2 in streaming, una delle serie TV più attese del 2025 tratta dall’omonimo videogames.

Una delle serie Tv più attese del 2025 è senza dubbio The Last of Us 2, la seconda stagione della saga tratta dall’omonimo videogioco in cui i protagonisti sono due dei sopravvissuti a un virus che ha trasformato l’umanità in zombie. La prima stagione era uscita nel 2023 e, a distanza di due anni, sono arrivati anche in Italia gli episodi della seconda stagione. Ma dove si può vedere The Last of Us 2 in streaming oltre che in TV? Vediamolo insieme.

Dove vedere The Last of Us 2 in TV

A trasmettere The Last of Us 2 in Italia è Sky Atlantic (canale 110 e 111 di Sky), così come molte altre serie TV che negli Stati Uniti sono trasmesse da HBO. Così come tutti gli altri canali di Sky, per vedere i vari contenuti trasmessi da Sky Atlantic è necessario sottoscrivere un abbonamento alla tv satellitare.

Donna al computer guarda serie TV in streaming

Dove vedere The Last of Us 2 in streaming

E come si può fare invece per vedere The Last of Us 2 in streaming? Le opzioni a disposizione dei fan della serie TV sono in questo caso due: la prima è vederla su Sky Go, la piattaforma streaming di Sky che è compresa nell’abbonamento alla Tv satellitare (si può vedere su qualsiasi tipo di dispositivo e non è necessario sottoscrivere un altro abbonamento).

Ma c’è anche un alto modo per vedere The Last of Us 2 in streaming ovvero Now TV: anche in questo caso è però necessario sottoscrivere un abbonamento che consenta di vedere tutti i contenuti disponibili.

Purtroppo, almeno per il momento, non c’è la possibilità di vedere The Last of Us 2 in streaming gratis: per tutte le piattaforme è necessario un abbonamento.