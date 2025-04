Ecco dove vedere la versione albanese del Grande Fratello in streaming: le clip sono diventati virali sui social.

Ciò che è accaduto all’interno della casa del Grande Fratello Vip albanese è in un qualche modo già entrato nella storia del reality: mai in precedenza era capitato di assistere all’arresto di un concorrente in diretta TV con le forze dell’ordine che sono entrate all’interno della casa portando via uno dei concorrenti, il cantante Jozefin Marku, reo di aver colpito con un pugno sul volto uno dei suoi coinquilini.

I video di quanto accaduto sono usciti anche dai confini nazionali e stanno spopolando sui social, in particolare su Instagram e TikTok, anche in Italia. Le clip hanno fatto aumentare l’attenzione verso il reality: vediamo allora dove vedere il GF albanese in streaming.

Dove vedere il Grande Fratello albanese in streaming

In Albania il Grande Fratello lo si può vedere su Top Channel, uno dei principali canali della televisione albanese corrispondente al nostro Canale 5. Ma, proprio come avviene in Italia con la nostra versione del GF che oltre che su Canale 5 è disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, anche il Grande Fratello albanese lo si può vedere in streaming sulla piattaforma del canale, basta collegarsi all’indirizzo: https://bigbrothervip.top-channel.tv.

Le clip con tutti gli eventi principali possono essere poi visti sui profili social ufficiali del GF albanese, sia su Instagram che su Facebook, ma anche sul canale YouTube del reality show: https://www.youtube.com/@tch.bigbrotheralbania.

Collegandovi ai portali che abbiamo indicato avrete la possibilità di seguire in diretta tutto ciò che accade nel movimentato e turbolento Grande Fratello albanese, nella speranza che non siano necessari altri interventi da parte delle forze dell’ordine per sedare le risse e portare via altri concorrenti i cui comportamenti si rivelano fin troppo sopra le righe.