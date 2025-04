Scandalo al Grande Fratello albanese: concorrente arrestato dopo aver colpito un gieffino in diretta durante la semifinale.

Il Grande Fratello è uno di quei reality in cui l’inaspettato è sempre in agguato, e in ogni puntata potrebbe nascondersi il colpo di scena che lascia i telespettatori a bocca aperta. Ma nessuno si aspettava che in diretta televisiva sarebbe successa una cosa del genere: un concorrente è stato arrestato davanti a tutti, in diretta nazionale. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Grande Fratello Vip: scandalo in diretta

Un episodio scioccante ha sconvolto la semifinale del Grande Fratello Vip albanese: il cantante Jozefin Marku, noto come Jozi, è stato arrestato in diretta televisiva dopo aver colpito con un violento pugno il collega e coinquilino Gjesti.

L’aggressione è avvenuta subito dopo l’eliminazione di Jozi dal reality show trasmesso su TeleChannel.

Le immagini, trasmesse in diretta prima dell’interruzione improvvisa del programma, mostrano Gjesti intento ad aprire la famosa porta rossa per salutare Jozi. Improvvisamente, senza apparente provocazione, Jozi ha sferrato un pugno che ha colpito Gjesti al volto, facendolo crollare al suolo sotto gli occhi attoniti degli altri concorrenti e del pubblico.

Degjoni fjalet e Rozanes dhe te Gertes, po ashtu shikoni me vemendje reagimet e te dyjave. Shpresoj qe ju mjafton kjo video per te bere diferencen mes te dyjve.



Gerta Gixhari je apo jo finaliste, mjafton qe je njerezore mbi te gjitha.



#bbvipal4 #bbvipal pic.twitter.com/1UyNEkLwj6 — 🎈 (@21_7_G) April 12, 2025

L’intervento della polizia e le reazioni

L’aggressione ha costretto gli autori del programma a interrompere la diretta. In pochi minuti, la polizia è intervenuta sul set e ha arrestato Jozi con l’accusa di aggressione aggravata. Gjesti, visibilmente sotto shock, è stato immediatamente trasportato in ospedale per accertamenti.

Secondo quanto riportato da VoxNews Albania, Jozi sarebbe stato rilasciato nelle prime ore del mattino, ma le polemiche non si sono placate. Sui social si sono scatenate reazioni contrastanti: alcuni condannano fermamente il gesto del cantante, altri si interrogano sulla tensione crescente all’interno della Casa del Grande Fratello.

L’episodio albanese segna un punto di svolta per il programma, che dovrà ora fare i conti con le responsabilità derivanti dall’aver trasmesso un atto di violenza in prima serata. Restano da chiarire le conseguenze per la produzione e il futuro televisivo del cantante Jozi.