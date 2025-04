Francesco Renga racconta curiosi aneddoti del suo passato: l’incontro con Ambra Angiolini che gli cambiò la vita.

Francesco Renga festeggia i 20 anni di “Angelo“, la canzone con cui trionfò al Festival di Sanremo nel 2005, con un tour estivo dal titolo “Angelo-Venti“. Per l’occasione ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha condiviso alcuni momenti inediti legati alla sua vita, tra cui il primo incontro con quella che poi divenne la madre dei suoi figli: Ambra Angiolini. Scopriamo in curioso aneddoto.

L’amore con Ambra Angiolini: com’è nato tutto

Sempre legato al periodo in cui vinse il Festival di Sanremo 2005 con “Angelo”, Renga ha ricordato il primo incontro con Ambra Angiolini, all’epoca inviata per un’intervista.

“Mi dissero che mi avrebbe intervistato Ambra di Non è la Rai e io risposi: e chi è?. Ma me ne innamorai subito. Una ragazza brillantissima, bella e intelligente, un mix devastante” racconta il cantante.

Ambra Angiolini – www.donnaglamour.it

Il loro amore è stato intenso e ha lasciato un segno anche nei racconti più privati, come il primo incontro con i genitori di Ambra: “Il padre mi aprì la porta a torso nudo con un crocifisso al collo e mi disse: A’ bello“. Un aneddoto intimo ma anche molto tenero che il cantante ricorda con affetto.

La famiglia oggi: Jolanda, Leonardo e un legame profondo

Oggi Francesco Renga è un padre orgoglioso. Parla con affetto dei figli Jolanda e Leonardo. La prima vive con la madre a Milano, studia comunicazione ed è una giovane artista in erba: canta, suona, scrive e dà consigli al padre. Leonardo, invece, vive con lui: “È più introverso, più orso, come me“.

Nonostante la fine della relazione, Francesco Renga e Ambra Angiolini sono rimasti molto uniti e non mancano le occasioni in cui si dimostrano affetto e stima reciproca, anche pubblicamente.