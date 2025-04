Jessica Morlacchi finisce nel mirino dei concorrenti di The Couple: il motivo

Dopo aver vinto il Grande Fratello, Jessica Morlacchi è finita nel mirino di alcuni concorrenti del nuov programma, The Couple.

Solamente pochi giorni fa era stata lei stessa a parlare apertamente della sua vittoria al Grande Fratello svelando anche alcuni retroscena. Ora, invece, proprio il successo di Jessica Morlacchi è stato oggetto delle attenzioni dei concorrenti di The Couple, il nuovo programma di Canale 5 arrivato proprio dopo il reality di Signorini.

Jessica Morlacchi e la vittoria del GF

Durante una interessante intervista a Today, Jessica Morlacchi aveva raccontato quali erano state le sue sensazioni durante e dopo la vittoria del Grande Fratello. In particolare, la donna aveva spiegato di aver vissuto momenti diversi durante l’esperienza: “Quando sono entrata ero felicissima. Dopo 2 mesi ho ricevuto la notizia della morte del mio cane Camillo, per me tutto è cambiato”, erano state le sue parole.

Passaggio anche sul trionfo inaspettato del reality: “Sono tanto, tanto felice. Il Grande Fratello è sempre stato il mio sogno ma non avrei mai immaginato di vincerlo”, aveva ammesso la bella Jessica dopo aver battuto tutti i rivali arrivando a giocarsi il trionfo con Helena Prestes.

Il commento dei concorrenti di The Couple

Ora, come anticipato, la Morlacchi è finita nel mirino dei concorrenti di The Couple che hanno parlato in queste giornate proprio del suo trionfo al GF. Antonino Spinalbese, per esempio, come sottolineato da Leggo, ha detto: “In un reality contano tante cose. Non è che vale solo il numero di followers che hai o chi ti segue”.

A fare eco a Spinalbese ci ha pensato anche Giorgia Villa che ha spiegato come l’esempio lampante sia proprio quello della finale del GF con la vittoria inattesa della Morlacchi: “[…] Ha vinto chi non doveva. Chi nessuno si aspettava che vincesse”, ha commentato. Successivamente pure Irma Testa ha fatto riferimento all’esito della finale spiegando che Helena Prestes, non citata apertamente, sia stata amata fin dall’inizio, eppure non sia riuscita a vincere.