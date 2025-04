Fuochi d’artificio: ecco le location della fiction di Rai 1

Ecco quali sono le location di Fuochi d’artificio, la miniserie di Rai che celebra la liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo.

Per celebrare la Festa della Liberazione su Rai 1, a partire da martedì 15 aprile 2025, va in onda la miniserie Fuochi d’artificio. La fiction in tre puntate racconta la storia di un gruppo di quattro amici di età compresa tra i 12 e i 13 anni, nell’Italia del 1944, che decidono di dare il proprio contributo alla liberazione dell’Italia dai nazi-fascisti aiutando i partigiani nascosti nelle montagne piemontesi, proprio due loro abitano. I quattro ragazzi scelgono il nome di battaglia Sandokan, come l’eroe dei loro libri preferiti. Vediamo ora da chi è composto il cast e quali sono le location di Fuochi d’artificio.

Fuochi d’artificio: il cast della fiction

I quattro protagonisti principali di Fuochi d’artificio sono Anna Losano, Luca Charles Brucini, Carlotta Dosi e Lorenzo Enrico che interpretato i quattro principali protagonisti, ovvero i giovani Marta, Davide, Sara e Marco.

bandiera italiana

Nel cast della miniserie troviamo poi anche Carla Signoris, Bebo Storti, Alessandro Tedeschi, Paolo Briguglia, Barbara Ronchi e Francesco Centorame.

Fuochi d’artificio: le location della fiction

Le varie puntate della fiction Fuochi d’artificio sono state girate in varie località del Piemonte. D’altronde la storia raccontate è ambientata proprio in Piemonte. Sono tante loca località che sono state teatro della miniserie, la maggior parte si trovano in Val di Susa e in Val Chisone, nelle Alpi piemontesi.

Tra le location di Fuochi d’artificio dove attori, attrici, regista e tutti gli altri addetti ai lavori hanno girato ci sono Cesana, Exilles, Oulx, Bardonecchia e la frazione di Rochemolles. Una delle location più suggestive è certamente lo storico Forte di Exilles.

E poi ancora tra le location troviamo anche altri celebri comuni montani del Piemonte, come Pragelato, Susa e Usseaux.