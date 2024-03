Qual è il significato di Sogna ragazzo sogna di Roberto Vecchioni? La canzone invita i giovani, di ieri e di oggi, a non arrendersi mai.

Sogna ragazzo sogna è una delle canzoni più belle e famose di Roberto Vecchioni. Un brano che deve essere letto come un inno alla vita, un invito a non arrendersi mai davanti alle difficoltà. Il testo è reso magico dalla voce profonda dell’artista: vediamo il significato e il testo.

Sogna ragazzo sogna di Roberto Vecchioni: il significato della canzone

Uscita nel 1999, la canzone Sogna ragazzo sogna di Roberto Vecchioni è contenuta all’interno dell’omonimo album. Il brano è ispirato alla poesia Alla vita dell’autore turco Nazim Hikmet, uomo che per difendere i propri ideali ha vissuto diversi anni in carcere ed è stato esiliato dalla sua patria. Il cantautore ha scritto un testo che deve essere letto come un inno alla vita, un invito a non abbattersi mai, neanche nei momenti più difficili.

“Chiudi gli occhi, ragazzo,

e credi solo a quel che vedi dentro

stringi i pugni, ragazzo,

non lasciargliela vinta neanche un momento“.

Vecchioni invita i ragazzi a credere nei propri sogni, anche quando riceveranno “parole rosse come il sangue, nere come la notte“. Non bisogna mai cedere perché non è vero “che la ragione sta sempre col più forte“.

“Sogna, ragazzo sogna

non cambiare un verso della tua canzone,

non lasciare un treno fermo alla stazione,

non fermarti tu…“.

La vita è una lunga corsa ad ostacoli. Ce ne saranno tanti, alcuni più alti degli altri, ma si deve sempre andare avanti, cadere e rialzarsi.

“Lasciali dire che al mondo

quelli come te perderanno sempre

perché hai già vinto, lo giuro“.

Le critiche arriveranno, forse saranno anche tante e difficili da sostenere, ma “nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita“. Sogna ragazzo sogna di Roberto Vecchioni è una delle canzoni più belle dell’intero panorama musicale italiano. E’ un inno, un manifesto, una lezione sull’esistenza. Non nasconde il dolore che si può provare in alcuni momenti, ma assicura che “passerà“.

Ecco il video di Sogna ragazzo sogna di Roberto Vecchioni:

Sogna ragazzo sogna: il testo della canzone

E ti diranno parole rosse come il sangue,

nere come la notte;

ma non è vero, ragazzo…

Continua per il testo integrale