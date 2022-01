Ecco le frasi per la Festa della Donna da dedicare ad amiche, mogli e tutte le donne del mondo: originali, emozionanti e divertenti!

La Festa della Donna, che ogni 8 marzo è fonte di ispirazione per pensieri, frasi e citazioni verso il genere femminile, è la giornata perfetta per ricordare a tutte le donne quanto siano importanti e speciali, benché lo siano sempre ogni giorno dell’anno e non solo in quella data. Oltre a pensare al regalino da fare alle proprie amiche, mamme, mogli o compagne, per celebrare la donna, non possono mancare aforismi importanti e anche un pizzico di ironia, che non guasta mai, senza però entrare nel volgare o nel poco fine. Vediamo, quindi, alcune frasi belle da dedicare a tutte le donne per questa ricorrenza.

Frasi di auguri per le donne: le più emozionanti

Se si cercano aforismi, come detto, la Festa della Donna è fonte di tante idee. Se ne possono trovare di tutti i tipi, ma alcune veramente emozionanti possono stupire le vostre amiche o la vostra dolce metà. Con queste frasi, si farà senza ombra di dubbia una figura superba con tutte le donne. Eccone alcune:

Frasi festa della donna emozionanti

-“Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida, che non finisce mai”. (Orianna Fallaci)

–“Senza il sorriso delle donne, il mondo sarebbe eternamente buio…” (Fabrizio Caramagna)

-“Non devi cercare di essere una grande donna: già il fatto di essere donna, ti rende grande!” (anonimo)

–“Ciò che Dio non può fare, una donna, a volte, lo può fare.” (Daniel Pennac)

-“Donna: cinque dolcissime lettere che mandano avanti il mondo intero”. (anonimo)

–“Bella come Afrodite, saggia come Atena, forte come Ercole e più rapida di Mercurio. Auguri a tutte le donne!” (anonimo)

-“Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro intelligenza”. (Rita Levi Montalcini)

–“Per tutte le violenze consumate su di Lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l’ignoranza in cui l’avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le ali che le avete tagliato, per tutto questo: in piedi, Signori, davanti ad una Donna.” (William Shakespeare)

-“Il cuore di una donna è un profondo oceano di segreti“. (dal film Titanic)

Auguri Festa delle donne: le frasi divertenti

Frasi festa della donna divertenti

C’è anche il modo di divertirsi, senza esagerare, l’8 marzo. Ecco alcune frasi divertenti e ironiche sulla Festa della Donna:

–“Se una donna vi dice ‘5 minuti e scendo’ vuol dire dopo 5 minuti scenderà. È inutile citofonare ogni mezz’ora!” (anonimo)

–“Quando vedi quante cose riesce a infilare in borsa una donna, capisci che Mary Poppins era una dilettante”. (anonimo)

–“Le donne non domandano. Le donne verificano“. (anonimo)

–“Se gli uomini fossero belli ed intelligenti, si chiamerebbero donne”. (Audrey Hepburn)

-“Basta con ‘sta festa della donna. Ammucchiamo queste benedette mimose e facciamo un falò. Ormai ci siamo emancipate. Siamo uguali agli uomini. Ci viene l’infarto anche a noi. Cosa vogliamo di più? La prostata forse? O la barba… visto che i baffi ce li abbiamo…” (Luciana Littizzetto)

-“Il mio amico Mimmo per l’8 Marzo mi ha regalato le mimmose” (anonimo)

Frasi sulle feste da mandare alle amiche

Le amiche si sa ci sono sempre per voi, quindi è giusto ricambiare alcune cose che fanno nei vostri confronti. Ovviamente bisogna ricordarsene quando si manda loro un pensiero scritto. Ecco alcune spunti da provare per mandare una bella frase:

Frasi festa della donna da mandare agli amici

-“Questa mimosa è dedicata alle mie amiche, a quelle che conservano la capacità di “meravigliarsi” nonostante tutto e tutti, a quelle che soffrono nell’anima, a quelle che non hanno mai tempo per se stesse perché lo dedicano agli altri, a quelle che conservano nel cuore i veri valori… Auguri Donne!” (anonimo)

-“Bella come Afrodite, saggia come Atena, forte come Ercole, e più rapida di Mercurio. Auguri per la festa della donna” (anonimo)

-“Una ragazza saggia conosce i suoi limiti, ma una intelligente sa che non ne ha“. (Marilyn Monroe)

-“Fiere di essere donne! Tanti auguri a tutte!“. (anonimo)

Frasi per Festa delle donne: l’8 marzo queste cose sono da evitare

Come già accennato, ci sono delle frasi o dei pensieri che è meglio evitare, in ogni circostanza e non solo l’8 marzo. Spesso si può arrivare anche alla violenza di genere sulle donne.

Tra i macro argomenti da evitare sempre ci sono: il peso e il body shaming, il periodo delle mestruazioni, il fatto di non essere in orario, il catcalling, e relazioni passate. Tutte cose che possono ferire le donne, che è quindi bisogna evitare tutti i giorni dell’anno.

