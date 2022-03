Con la collaborazione di Selene Vicenzi, ecco tutti i dettagli sulla nuova iniziativa social sulle pagine di Donna Glamour.

Da pochi giorni sulle pagine social di Donna Glamour c’è una grande novità: sono arrivati le video pillole sul mondo dello spettacolo e del gossip, con curiosità sui protagonisti più importanti e video racconti di cosa succede nei programmi tv più visti. Il progetto in collaborazione con Selene Vicenzi, che presta il suo volto e la sua voce, nasce per raccontare in maniera divertente, spensierata e leggera alcuni aspetti curiosi che circolano sul web sui personaggi del jet set italiano e non.

In cosa consistono le video pillole social

Sulle pagine ufficiali di Donna Glamour su Facebook, Instagram, YouTube e Tik Tok vengono postati giornalmente i video racconti di Selene Vicenzi, che vuole incuriosire gli utenti su temi leggeri di attualità, come le trasmissioni in tv e in streaming e i retroscena sui vip che ne hanno preso parte. Per non dimenticare anche le curiosità rintracciabili sul web, spiegando in modo semplice e interessante alcuni aspetti del quotidiano che altrimenti rimarrebbero nascosti.

Per ogni video viene scelto un tema di attualità e approfondito. Un esempio sono i guadagni che Viriginia Raffaele ha percepito per partecipare alla seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori: una curiosità che molti spettatori che hanno visto lo show si sono chiesti, che è stata raccontata da Selene con dovizia di particolari.

Come seguire i video sulle pagine di Donna Glamour

L’appuntamento con le video pillole, come detto, è sulle pagine ufficiali del magazine, su Facebook, su Instagram, su YouTube e su Tik Tok. La scelta di postarle su diverse piattaforme social è ponderata a seconda delle abitudini e delle necessità di ciascun utente, proprio per venire incontro alle esigenze dei follower. Selene vi aspetta su Donna Glamour!

